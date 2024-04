MotoGP oggi in tv - GP Spagna 2024 | orari prove liber - streami -g, programma Sky e TV8

(Di venerdì 26 aprile 2024), venerdì 26 aprile, andrà in scena la prima giornata die del GP di, quarto appuntamento del Motomondiale. Sul circuito di Jerez de la Frontera, le squadre e i piloti lavoreranno alacremente per trovare la messa a punto ideale in vista delle qualifiche, della Sprint Race e della gara domenicale. LA DIRETTA LIVE DELLEE DIALLE 10.45 E 15.00 Insarà già un day-1 importante, pensando all’ora delle Pre-Qualifiche. I centauri dovranno essere pronti a effettuare un time-attack convincente al fine di garantirsi un tempo nella top-10. Sarà questo l’obiettivo di Francesco Bagnaia ed Enea Bastianini, in particolare, chiamati a rispondere presente al cospetto di chi è leader della classifica ...

