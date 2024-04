Jesi e Fabriano sognano C’è la maratona dei playoff

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 26 aprile 2024)possono sognare in grande. Le due uniche marchigiane di serie B Nazionale hanno concluso domenica scorsa una stagione regolare decisamente positiva e ora si godono il fine settimana di riposo in vista deiper la promozione. Un riposo relativo, perché in questi giorni sia la General Contractor che la Ristopro stanno studiando le avversarie, mai affrontate nella prima fase. La formula deiprevede infatti il via dai quarti di finale, con serie al meglio delle cinque partite sia nel primo turno che in semifinale e finale, col vantaggio del fattore campo per la squadra meglio classificata nella regular season ma sfide incrociate tra il girone A e il B, dove si trovavano le nostre.sono nel tabellone 2, che vedrà la vincente, al termine dei ...