Sondrio Una giornata da dedicare alla memoria

(Di venerdì 26 aprile 2024) Il 25 aprile valtellinese trae Chiavenna. Nel capoluogo di provincia, le celebrazioni per la festa della Liberazione sono incominciate di prima mattina in piazza Campello dove si sono incontrati autorità, associazioni locale e cittadinanza. Dopo aver reso omaggio al monumento della Resistenza, il gruppo si è diretto verso la caserma dei carabinieri intitolata al tenente colonnello Alessi, comandante partigiano caduto per la libertà. A Chiavenna, invece, la celebrazione del 25 aprile è iniziata con la messaCollegiata di San Lorenzo, celebrata da monsignor Andrea Caelli. Poi, dopo la sfilata verso piazza Caduti della Libertà, c’è stata la cerimonia ufficiale per la Libertà con il picchetto d’onore che ha reso omaggio al monumento. "Questa è unadedicatae al ricordo ...