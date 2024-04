Playoff serie C La Axore in semifinale Domani c’è San Benedetto

Il tabellone e gli accoppiamenti dei Playoff della Serie A1 femminile 2023 / 2024 di basket . Come di consueto, sono le migliori otto squadre della regular season a sfidarsi per cercare di aggiudicarsi il titolo di campione d’Italia. Anche gli accoppiamenti vengono definiti secondo la regola ... Continua a leggere>>

Niente da fare. I Lakers non si svegliano neanche a Los Angeles e subiscono la sconfitta del 3-0 nella serie per 105-112 in gara-3 contro i Denver Nuggets. A fare la differenza sono le stelle dei campioni in carica. Aaron Gordon è il miglior realizzatore con 29 punti e 15 rimbalzi, mentre Nikola ...

La Cremonese a Venezia non vuole pagare l'ingresso - La Cremonese affronta il Venezia in serie B per consolidare la posizione ai playoff, ma il tecnico Stroppa non esclude la corsa alla promozione diretta. Il ritorno di Coda e la fiducia in Vazquez sono ...

CorSport: "Sprint playoff. Il Pescara deve vincere | Batticuore Catania" - Sono due le pagine dedicate alla serie C sull'edizione odierna del Corriere dello Sport. Il quotidiano nazionale apre la prima con il titolo: "Sprint playoff. Il Pescara deve vincere. Per blindare il ...

Jesi e Fabriano sognano. C'è la maratona dei playoff - Si inizia il 5 maggio con la General Contractor che partirà in casa contro. Piacenza, mentre per la Ristopro il via è in trasferta con l'ostico Montecatini.

