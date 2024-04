LIVE Judo - Europei 2024 in DIRETTA | attesa per Martina e Antonio Esposito

(Di venerdì 26 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACronaca della prima giornata – Programma, Orari, Tv, Streaming deglididi Zagabria Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella seconda giornata dei Campionati2023 di, che si disputano a Zagabria da giovedì 25 a domenica 28 aprile. La capitale croata accoglie in questi giorni oltre 400 atleti provenienti da 47 Paesi, per una manifestazione che assegnerà ben quindici titoli continentali (14 individuali ed 1 a squadre, nel team event misto) mettendo in palio inoltre punti importanti per i ranking di qualificazione olimpica verso Parigi. La Nazionale italiana sfrutta il contingente massimo di 18ka ma deve fare a meno di ...

La DIRETTA testuale LIVE di prime finali di specialità maschili senior degli Europei di Rimini 2024 di ginnastica artistica , in programma venerdì 26 aprile : ecco, di seguito, le informazioni per seguire le gare. La rassegna continentale, tappa importante di avvicinamento verso i Giochi Olimpici di ... Continua a leggere>>

NOW Pause&Rewind: controllo totale per i canali sportivi in diretta Streaming - Gli abbonati a NOW, la piattaforma streaming di Sky Italia, hanno ora a disposizione una nuova funzionalità che renderà la loro esperienza di visione ancora più completa ed emozionante. Si tratta di P ...

Continua a leggere>>

Real Sociedad-Real Madrid, Streaming Gratis: LaLiga in diretta LIVE - Il Real Madrid si è messo LaLiga in tasca, dopo la roboante vittoria nel Clasico, che ha permesso ai Blancos di portarsi a +11 sul Barcellona. Carlo Ancelotti ...

Continua a leggere>>

Napoli-Roma, probabili formazioni e dove vederla in tv - Dentro o fuori! Napoli-Roma è l'ultima spiaggia per gli azzurri per restare aggrappati al treno per l'Europa. Calcio d'inizio domenica alle 18 allo stadio Maradona, il ...

Continua a leggere>>