Asparagi sotto acqua e gelo Il meteo manda in crisi la coltivazione pregiata | Mai così male in 20 anni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 26 aprile 2024) Asparago rosa merce rara in tempi di cambiamento climatico. La pioggia e il freddo svuotano i campi di Mezzago, per i coltivatori sono state settimane difficili "sempre con gli occhi puntati al cielo sperando in un po’ di caldo", spiegano. Dagli abituali 5 quintali al giorno a disposizione "si arriva a malapena a uno, di solito arriviamo a 300 complessivi a fine evento", racconta Antonio Colombo, volto storico della Pro loco che gestisce il ristorante della kermesse nella splendida cornice di Palazzo Archinti. La loro è diventata una corsa contro il tempo "e contro la colonnina di mercurio – aggiunge – di questo passo dovremo spostare la festa a giugno. E pensare che l’avevamo fissata a fine aprile proprio per l’anticipo che si registrava qualche anno fa. La stagione, invece, adesso, è molto tardiva, forse la più brutta degli ultimi 20, solo uno dei quattro ...