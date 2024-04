Il biologico va a due velocità Corre solo nei supermercati le coltivazioni non decollano

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 26 aprile 2024) Ne consuma tanto ma ne coltiva poco. È un rapporto a due facce quello tra la Lombardia e il, la produzione agricola che non utilizza fertilizzanti chimici. Il 34% degli acquisti di etichette bio avviene nel nord-ovest e in particolare in Lombardia grazie anche all’impulso deiche hanno introdotto sugli scaffali frutta, verdura, carni e vini biologici. Nel 2023 il mercato è cresciuto nonostante l’inflazione abbia ridotto il potere d’acquisto delle famiglie. Secondo Nomisma, che ha presentato l’indagine a Norimberga in occasione del Biofach, la fiera mondiale dedicata al settore, le vendite nel mercato interno (consumi domestici e fuori casi) hanno raggiunto 5,4 miliardi, l’8% in più del 2022 (+298% la variazione tra il 2008 e il 2023). Il trend positivo dei consumi - nell’ultimo anno sono tornate a crescere anche le vendite ...