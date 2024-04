Polonara - gioie e futuro | Mi manca lo scudett - ma con la Virtus si può

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 26 aprile 2024) Gli occhi di Achillesono quelli di chi ha ricevuto una bella notizia e non vede l’ora di raccontarla. Non c’è solo il campo a dire che la paura legata a una neoplasia a un testicolo è alla spalle, ma anche il "follow up" previsto dai protocolli conferma quanto ci dice la pallacanestro giocata. "Sta andando tutto bene – racconta–. Gli ultimi esami di controllo erano in ordine e quindi sono molto felice. Sono contento anche del fatto che il contributo che sto fornendo allasta aumentando. E se all’inizio facevo fatica, perché non ero al top della forma, adesso mi sento come se non avessi avuto nulla. Questo penso sia importante per me e per la squadra". Tutte le realtà nelle quali ha giocato non le hanno fattore importanti dimostrazioni di affetto. Cosa ha lasciato loro per essere ...