Mattarella studia profilo Conte - decisione domani o dopodomani : ... forzato, ma che serve per far capire come il capo dello Stato stia con tutta evidenza cercando di capire quale possa essere la soluzione dell'attuale situazione politica. Un parlamentare del ...

Mattarella studia nomi : cerca una figura terza : Come un Governo del presidente può trasformarsi in balneare? Andiamo per tappe. Il capo dello Stato già martedì potrebbe dare un incarico secco a una 'figura terza' che, in collaborazione con lo ...

Governo - Mattarella studia nomi : cerca una figura terza : Una 'figura terza, inattaccabile, con standing internazionale'. È questo il profilo generale di un premier da proporre ai partiti come ultima soluzione. Sergio Mattarella è in attesa delle ...

Governo : Mattarella studia road map in attesa di Direzione Pd/Adnkronos : Roma, 2 mag. (Adnkronos) – Valutare fino all’ultimo se esistono i margini per la nascita di una maggioranza politica certa in grado di sostenere un Governo, senza affidare incarichi al buio. Ma se ciò non dovesse essere possibile, le forze politiche dovranno tener presente che è necessario approvare entro dicembre una manovra che consenta di neutralizzare il previsto aumento dell’Iva. Nelle ore frenetiche che precedono la ...

Governo : Mattarella studia road map in attesa di Direzione Pd/Adnkronos (2) : (Adnkronos) – Non è da escludere perciò che tra sabato e lunedì le porte dello studio alla Vetrata possano nuovamente aprirsi per un rapido giro di consultazioni, durante il quale però Mattarella potrebbe ascoltare ma anche indicare con maggior forza di quanto fatto fino ad oggi, alcune condizioni che ritiene imprescindibili per il futuro del Paese. In particolare, il Capo dello Stato potrebbe chiedere ancora una volta ai partiti se ...

Governo : Mattarella studia road map in attesa di Direzione Pd/Adnkronos (3) : (Adnkronos) – Altrettanto fermo il no del Presidente della Repubblica a incarichi al buio e quindi alla nascita di un Governo che giura e poi va a chiedere la fiducia in Parlamento, senza aver prima verificato e definito con chiarezza i contorni della maggioranza pronta a sostenerlo. Anche perchè, in caso di bocciatura alle Camere, sarebbe quello l’esecutivo che porterebbe il Paese alle elezioni.Mattarella resta quindi sempre in ...

Consultazioni governo - Mattarella studia le varie ipotesi : tocca a Fico? [LIVE] : 8:09 - Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere della Sera, il Presidente della Repubblica potrebbe affidare un mandato esplorativo al Presidente della Camera Roberto Fico, il quale però avrebbe lo stesso orizzonte temporale concesso alla Casellati - vale a dire 48 ore - per convincere il Partito Democratico ad iniziare un dialogo con Di Maio per la formazione di un governo. A quel punto il PD si troverebbe a scegliere tra due ...

