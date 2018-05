Hamsik | addio Napoli | la rifondazione è pronta

Blastingnews

(Di martedì 22 maggio 2018) Ci sarebbero due, tre squadre cinesi che vorrebbero il capitano del. Suo padre, Richard, in un’intervista a pravda.sk ha dichiarato che Marek ha detto al presidente della squadra partenopea di voler lasciare ilnella prossima finestra di mercato. Dopo l'ennesimo anno senza scudetto sembra una veraper la squadra di De Laurentiis Agli adii di Pepe Reina, Rafael, Christian Maggio, Mertens, Jorginho e probabilmente del mister Maurizio Sarri, rischia di salutare anche il capitano Marek. Richard, suo padre, ha confermato “C’è un interessamento serio di tre squadre cinesi ma le trattative non sono facili” Per accaparrarsi il “Marekiaro” sono pronte a fare follie: stipendio da 10 milioni di euro all’anno. Ma in questo momento non si possono fare trattative in Cina e si dovra' aspettare l’ inverno. Il capitanoperò ha ancora un contratto con il ...