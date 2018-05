Grey's Anatomy 15 : Kim Raver farà parte del cast fisso : La quattordicesima stagione di Grey's Anatomy si è conclusa giovedì scorso in America. Tanti sono stati i colpi di scena che hanno sconvolto i fan del più longevo medical-drama di tutti i tempi. Da April Kepner che ha abbandonato la chirurgia per dedicarsi ai più bisognosi accanto all'ormai marito Matthew, ad Arizona Robbins che ha lasciato Seattle insieme a Sofia alla volta di New York dove vive la sua ex moglie Callie Torres. Tuttavia, l'addio ...

Grey’s Anatomy 15 Kim Raver torna come regular - Teddy incinta di Owen : GREY’S Anatomy 15 KIM Raver. E’ ufficiale: l’attrice riprenderà il ruolo di Teddy Altman anche nella prossima stagione del medical drama. E c’è di più infatti torna regular! Grey’s Anatomy 15 Kim Raver torna come regular Dopo il drammatico addio a seguito della morte del marito Henry nella sesta stagione, Kim Raver era tornata a vestire i panni di Teddy quest’anno. Prima per l’arco di puntate ...

Grey's Anatomy 14/ Anticipazioni del 21 maggio 2018 : addio anche ad Alex Karev? Brutte notizie per i fan : Grey's Anatomy 14, Anticipazioni del 21 maggio 2018, in prima Tv assoluta su Fox Life. Catherine rivela una verità shock sul suocero: l'ospedale dovrà chiudere?(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 19:40:00 GMT)

Anticipazioni Grey’s Anatomy 15 - addio a Justin Chambers (Alex)? Chi va via e chi resta nel cast : ABC ha rinnovato il medical drama più popolare della tv per un'ennesima stagione: Grey's Anatomy 15 debutterà sull'emittente tv statunitense a settembre, presumibilmente con un salto temporale dopo il matrimonio di Alex e Jo nel finale 14x24 che ha segnato anche gli addii ai personaggi di April e Arizona. Il finale di Grey's Anatomy 14 ha anche instillato un dubbio nei telespettatori: dopo che Jo ha vinto una prestigiosa borsa di studio in ...

Grey'S ANATOMY 14/ Anticipazioni del 21 maggio 2018 : la verità sul nonno di Jackson : GREY'S ANATOMY 14, Anticipazioni del 21 maggio 2018, in prima Tv assoluta su Fox Life. Catherine rivela una verità shock sul suocero: l'ospedale dovrà chiudere?(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 09:50:00 GMT)

I saluti commoventi di Sarah Drew e Jessica Capshaw a Grey’s Anatomy e ai loro personaggi : “È triste dire addio” : Col finale della quattordicesima stagione si sono consumati gli addii di Sarah Drew e Jessica Capshaw a Grey's Anatomy: dopo rispettivamente nove e dieci anni di permanenza nel medical drama, per volontà degli sceneggiatori (e nello specifico della showrunner Krista Vernoff) le due interpreti di April Kepner e Arizona Robbins non si sono viste rinnovare i loro contratti. ATTENZIONE SPOILER! Tra tante lacrime, ricordi ed emozioni ...

Grey's Anatomy finale : ecco cosa è successo nella 14x24 Video : Ieri notte in America si è consumato l'attesissimo ultimo atto della quattordicesima stagione di Grey's Anatomy. Molti i colpi di scena che si sono susti nel corso della puntata e tante le emozioni scaturite dall'addio ai personaggi di Arizona Robbins Jessica Capshaw ed April Kepner. Nonostante il post di Debbie Allen [Video] su Instagram avesse gia' fatto presagire un matrimonio inaspettato ed un clamoroso ritorno, gli avvenimenti del ...

Grey's Anatomy finale : le dolcissime parole di Jesse e Sarah : Ieri notte in America è andato in onda l'episodio più atteso della quattordicesima stagione di Grey's Anatomy. La ventiquattresima e ultima puntata è stata teatro dell'abbandono delle tanto amate attrici Jessica Capshaw e Sarah Drew, che da ben 10 anni prestano il volto a due dei personaggi più amati dell'intero telefilm: Arizona Robbins ed April Kepner. Tralasciando la trama specifica dell'episodio l'attenzione dei fan si è concentrata sui ...

Grey's Anatomy 14 - Krista mette ordine e si riparte di slancio (verso il series finale?) [SPOILER ALERT!] : La morale scelta per chiudere la stagione 14 è ' Healthy love is everything'. Per me potrebbe essere "Krista Vernoff cleaned up the mess": questo, a mio avviso, è infatti il claim della 14esima stagione di Grey's Anatomy, appena conclusasi negli USA. Il post è pieno di spoiler quindi suggeriamo a chi non l'ha vista tutta di riservarsi la lettura al termine della messa in onda italiana.prosegui la letturaGrey's Anatomy 14, Krista mette ...

Così April e Arizona lasciano Grey’s Anatomy - nel finale 14×24 con doppio matrimonio e gravidanza a sorpresa : April e Arizona lasciano Grey's Anatomy 14 con un gigantesco lieto fine per entrambe e, stranamente per il medical drama, senza tragedie: il finale di stagione, l'episodio All of Me 14x24, ha riservato un'uscita di scena piena di romanticismo per entrambe, oltre che per i promessi sposi Alex e Jo. ATTENZIONE SPOILER! In un disastroso wedding day organizzato alla perfezione ma contraddistinto dagli imprevisti tra invitati che sbagliano ...

«Grey’s Anatomy» dice addio ad altri personaggi (Spoiler) : La data x, quella dell’addio, del doloroso distacco, arriva in un baleno e coglie un po’ tutti impreparati. Certo, sapevamo che April Kepner e Arizona Robbins avrebbero lasciato Grey’s Anatomy nel finale della quattordicesima stagione, solo che non ci aspettavamo la favola, i fuochi d’artificio, un espediente del genere per salutarle e sperare in un possibile ritorno ...

Grey’s Anatomy 14 - l’addio alla dottoressa April Kepner e il futuro di Sarah Drew : Come è noto da più di due mesi, la quattordicesima stagione di Grey’s Anatomy comporta l’addio a due personaggi, cioè le dottoresse Arizona Robbins e April Kepner. Mentre in Italia il medical drama ha ancora qualche puntata da trasmettere, negli Stati Uniti il finale di stagione è andato in onda in onda il 17 maggio e, con lui, l’abbandono dalla serie delle attrici Jessica Capshaw (Arizona) e Sarah Drew (April). La notizia, diffusa dai media ...

Grey’s Anatomy : addio Arizona Robbins - i momenti più emozionanti : addio Arizona Robbins. Con l’episodio Grey’s Anatomy 14×24 All Of Me in onda negli USA giovedì 17 maggio 2018 diremo addio a uno dei personaggi ormai storici del medical drama: Arizona Robbins. Jessica Capshaw infatti lascia la serie dopo 10 anni di presenza fissa. Vediamo alcuni dei momenti più emozionanti di Arizona Robbins. Leggi anche: LE MIGLIORI CITAZIONI DI GA | TUTTO SULLA SERIE L’incidente aereo Uno dei ...