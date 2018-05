wired

: Inizia l'ultima, decisiva, settimana di questa @SerieATIM ???? Come sempre da seguire insieme su @MilanTV ?? Ecco perc… - acmilan : Inizia l'ultima, decisiva, settimana di questa @SerieATIM ???? Come sempre da seguire insieme su @MilanTV ?? Ecco perc… - MilanoCitExpo : Come seguire l’incontro di Mark Zuckerberg al Parlamento Europeo #DipartimentoInnovazioneTecnologia… - pcexpander : Come seguire l’incontro di Mark Zuckerberg al Parlamento Europeo #pcexpander #cybernews #notizie #news -

(Di martedì 22 maggio 2018) Facebook CEO and foundertestifies during a US House Committee on Energy and Commerce hearing about Facebook on Capitol Hill in Washington, DC, April 11, 2018. / AFP PHOTO / SAUL LOEB (Photo credit should read SAUL LOEB/AFP/Getty Images) Alle 18 di martedì 22 maggiosarà accolto a Bruxelles dal Presidente delAntonio Tajani, per un incontro di un’ora, in una situazione che si preannuncia più informale e sicuramente più breve rispetto alle audizioni al Congresso degli Stati Uniti che durarono fino a cinque ore. I have personally discussed with Facebook CEO Mrthe possibilty of webstreaming meeting with him. I am glad to announce that he has accepted this new request. Great news for EU citizens. I thank him for the respect shown towards EP. Meeting tomorrow from 18:15 to 19:30 — Antonio Tajani (@EP_President) May 21, ...