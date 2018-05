Milano | accordo Prefettura-Abi per prevenzione criminalità in banca

Milano - tra i gazebo M5s-Lega : divergenze su reddito di cittadinanza. Ma su migranti e Berlusconi sono tutti d’accordo : Dopo l’accordo per il contratto di governo, la Lega ha organizzato i gazebo per permettere ai cittadini di esprimere il proprio voto (a favore o contro) a proposito del documento siglato tra Salvini e Di Maio; il Movimento 5 stelle, invece, ha allestito punti informativi per spiegare i capitoli del contratto (gli iscritti avevano già espresso il loro parere sulla piattaforma Rousseau venerdì 18 maggio. A Milano, tra militanti ed elettori ...

Bozza di accordo Lega-M5S - su lo spread Milano a -1 - 5% - la benzina sopra 1 - 6 euro Il commento - Se si scherza con il fuoco : Piazza Affari parte in rosso e segna la performance peggiore in Europa in calo dello 1,5% in scia dell’incertezza politica. Sale lo spread e gli aumenti del petrolio fanno alzare anche i prezzi alla pompa

Moto Energica a Milano - secondo accordo commerciale italiano : Teleborsa, - Sbarca a Milano Energica Motor Company S.p.A. La casa costruttrice di Moto elettriche ad elevate prestazioni ha siglato un accordo con HP Motorrad per la vendita e il noleggio delle Moto ...

M5S-Lega - vertice a Milano : pieno accordo su 10 punti del contratto - c'è anche l'Ilva : Nuovo vertice tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini al Pirellone, a Milano. Poco prima si è riunito anche il tavolo tecnico, tra i parlamentari del Movimento 5 Stelle e della Lega. Le delegazioni ...

Salvini-Di Maio - domani incontro a Milano per chiudere l accordo di governo. Ma l intesa sul premier è lontana : ROMA - Secondo round finito, e il nome del premier ancora non c'è. 'Servirà un altro incontro per il programma', ha detto Matteo Salvini al termine del faccia a faccia con Di Maio, in mattinata alla ...

Milano - è la volta buona per il Leoncavallo. Sala : “Trattativa in corso - dal Comune sì all’accordo” : La trattativa c’è ed è in corso tra Comune di Milano, prefettura e famiglia Cabassi. Nell’aprile del 2015 ci aveva provato Giuliano Pisapia, ma la maggioranza di centrosinistra a Palazzo Marino si era spaccata e la delibera per regolarizzare il Leoncavallo, lo storico centro sociale di Milano in via Watteau dal 1994, era stata stracciata. Ora è il turno dell’amministrazione guidata da Giuseppe Sala, regista, insieme al ...

Milano : accordo storico per ‘espansione’ Accademia Brera in ex scalo Farini : Milano, 3 mag. (AdnKronos) – L’Accademia di Brera trasferirà già a partire dal prossimo anno accademico alcune attività negli spazi dell’Ex scalo ferroviario Farini. Per rendere possibile il trasferimento oggi è stato firmato un accordo storico tra Comune di Milano, Accademia di Belle Arti di Brera e FS Sistemi Urbani, a pochi mesi dopo la firma della lettera d’intenti. Nel dettaglio, l’Accademia ha firmato la ...

Milano : domani firma accordo Brera-Politecnico per ex scali ferroviari : Milano, 2 mag. (AdnKronos) - A seguito della firma della convenzione tra l’Accademia di Belle Arti di Brera, il Comune di Milano e FS Sistemi Urbani per l'utilizzo degli ex magazzini ferroviari ex Scalo Farini, domani alle 11 si terrà presso l’Urban Center di galleria Vittorio Emanuele, la firma del

Moretti (Pd) : “Accordo con M5s? No - ci hanno definito ‘male assoluto'”. Scontro con DaMilano - Giannini - Belpietro : “Accordo Pd-M5s? E’ assolutamente improbabile. Alla direzione voterò no, perché i programmi sono troppo diversi. La politica e soprattutto un governo, se si è seri, lo si fanno sulla base dei contenuti”. Lo annuncia a Dimartedì (La7) la consigliera regionale dem del Veneto, Alessandra Moretti, che si rende protagonista di un accesso Scontro coi giornalisti Massimo Giannini, Marco Damilano e Maurizio Belpietro. L’ex ...

L'Università di Pechino sbarca a Milano : l'accordo tra Politecnico e ateneo Tsinghua per fare innovazione : L'obiettivo è creare nei 23 mila metri quadrati di Bovisa Tech il più grande hub europeo per la ricerca