L' Inter vola in Champions League | Steven Zhang scoppia in lacrime

L’Inter vola in Champions League : ecco quanto può valere la qualificazione : L'Inter torna in Champions: sette anni dopo l'ultima partecipazione, il club nerazzurro ha centrato il 4° posto L'articolo L’Inter vola in Champions League: ecco quanto può valere la qualificazione è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

L'Inter ribalta la Lazio e vola in Champions : Spareggio thriller all'Olimpico di Roma. L' Inter batte in rimonta la Lazio e si qualifica per la fase a gironi della prossima Champions League al termine di una partita pazzesca, ricca di emozioni. ...

L'Inter è Pazza : Lazio ko 3-2 in rimonta e vola in Champions League : L' Inter di Luciano Spalletti si conferma Pazza, proprio come il suo inno, e vince una partita incredibile e in rimonta contro la Lazio di Simone Inzaghi che già pregustava di andare in Champions ...

Risultati Serie A / Classifica aggiornata : l'Inter vola in Champions League - è 2-3 all'Olimpico! : Risultati Serie A: Classifica aggiornata, l'Inter vince all'Olimpico e scavalca la Roma per gli scontri diretti, volando in Champions League dopo sei anni. La Roma vince a Reggio Emilia. E’ l’Inter la quarta squadra che va in Champions League: i nerazzurri espugnano lo stadio Olimpico rimontando nel giro di pochi minuti e vincendo contro la Lazio, che si deve accontentare del quinto posto e dell’Europa League.

GABBIANO'S BAND/ L'Intervista : volare si può : Questa sera a Milano concerto della GABBIANO'S BAND, realtà unica e particolare con musicisti Disabili. ANGELO OLIVA li ha incontrati e si è fatto spiegare di cosa si tratta(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 12:51:00 GMT)

Internazionali d’Italia – Troppo Zverev per Cilic - il tedesco liquida in due set il croato e vola in finale : Quinta vittoria in carriera per Alexander Zverev contro Marin Cilic, il campione uscente degli Internazionali difenderà il titolo contro Nadal in finale Troppo Zverev per Marin Cilic, il tennista tedesco stende in due set il croato e si guadagna la possibilità di difendere il titolo conquistato lo scorso anno a Roma. Non sarà facile però avere la meglio su Rafa Nadal, che oggi ha steso Djokovic in due set dimostrando di avere tutte le carte in ...

Internazionali di tennis - Nadal stende Djokovic in due set e vola in finale : Il maiorchino vince 7-6, 4, 6-3, in un'ora e 56 minuti di gioco. Stasera il rivale per la finale uscirà dalla sfida tra Zverev e Cilic

Internazionali - Nadal vola in finale : Djokovic esce a testa alta : Spettacolo doveva essere e spettacolo è stato: Rafa Nadal e Novak Djokovic , di nuovo contro a oltre un anno dall'ultima volta, infiammano il Foro Italico con una sfida dal sapore vintage. La vince ...

Internazionali d’Italia Roma 2018 : Rafael Nadal vince un duro match con Novak Djokovic e vola in finale! : Rafael Nadal batte Novak Djokovic e vola in finale agli Internazionali d’Italia di tennis in corso a Roma: il maiorchino batte 7-6(4) 6-3 il serbo in due ore di gioco ed ora tenerà l’assalto non solo al trono capitolino, ma anche al numero uno del Ranking ATP, che tornerà ad essere suo in caso di trionfo Romano. Nell’atto conclusivo attende il vincente della sfida tra il campione uscente, il tedesco Alexander Zverev, ed il ...

Internazionali d’Italia – Djokovic lotta come un leone - ma Nadal è incontenibile : Rafa vola in finale : Novak Djokovic dà fondo a tutte le sue energie, ma Rafa Nadal riesce ad imporsi in due set: lo spagnolo raggiunge la finale degli Internazionali d’Italia Dopo settimane di dubbi e incertezze, l’aria di Roma sembra aver fatto bene a Novak Djokovic e il tabellone lo conferma. Il tennista serbo sembra essere tornato quasi sui suoi livelli pre infortunio al gomito e operazione, ma la ‘rinascita’ di Djokovic non basta per battere questo Rafa Nadal. ...

Internazionali - Cilic vola in semifinale : Carreno Busta ko in due set : Tutto facile per Marin Cilic. Il croato, testa di serie numero 4, non deve faticare più di tanto per avere la meglio dello spagnolo Pablo Carreno Busta, decimo giocatore del seeding. Finisce 6-3 6-3 ...

Internazionali d’Italia – Svitolina supera l’ostacolo Kerber : la campionessa in carica vola in semifinale : Elina Svitolina accede alla semifinale degli Internazionali d’Italia: la campionessa in carica supera Kerber in due set Si parla tanto di Halep e Sharapova, hanno fatto scalpore le sconfitte di Muguruza e Pliskova, ma qualcuno corre il rischio di dimenticarsi di Elina Svitolina. La numero 4 al mondo, in silenzio ma una prestazione convincente dopo l’altra, è la prima tennista del circuito a staccare il pass per le semifinali degli Internazionali ...

Internazionali Roma 2018 : Fabio Fognini nella storia! Un italiano ai quarti dopo sei anni - ultima semifinale con Volandri nel 2007 : Un italiano torna ai quarti di finale degli Internazionali di tennis dopo addirittura sei anni! Fabio Fognini è entrato tra i migliori otto giocatori nel torneo di casa e domani proverà a regalarsi una nuova impresa per continuare il proprio sogno sulla terra rossa del Foro Italico in Roma. L’ultimo giocatore capace di raggiungere questo punto del torneo era stato Andreas Seppi che nel 2012 si arrese a Roger Federer (poi sconfitto in ...

Internazionali - Fognini vola ai quarti : Gojowczyk cede in due set : Il Centrale del Foro Italico ai piedi di Fabio Fognini. L'azzurro infiamma il pubblico degli Internazionali Bnl d'Italia, battendo il tedesco Peter Gojowczyk 6-4, 6-4 e staccando il pass, per la prima ...