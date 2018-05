Il crollo che chiude l' annus horribilis del calcio italiano

crollo Torre Piloti - 12 rinviati a giudizio nel processo-bis : anche l’ex comandante delle Capitanerie di porto italiane : Dodici persone tra cui l’ex comandante delle Capitanerie di porto italiane, Felicio Angrisano, progettisti e collaudatori della Torre Piloti di Genova, crollata il 7 maggio 2013 per aver subito l’urto della nave cargo Jolly Nero causando la morte di 9 persone, sono state rinviati a giudizio per omicidio colposo, disastro e omissione impropria. Lo ha deciso il giudice per l’udienza preliminare Maria Teresa Rubini che ha prosciolto tre ...

Antonella Clerici - l'addio struggente alla Prova del cuoco : 'La cosa che mi mancherà di più' - il crollo emotivo : Antonella Clerici a tre settimane dalla fine della sua avventura alla Prova del cuoco , che passerà nelle mani di Elisa Isoardi, non nasconde la malinconia. Durante il programma di oggi, ha detto: "...

crollo mercati finanziari - la vera questione sono le banche non le urne : Il Crollo del mercato non è tanto da far ricadere sul possibile ritorno alle urne, ma ancora una volta sulle banche.

crollo dei mercati finanziari - altro che spettro urne. Il problema è ancora una volta bancario : In oltre due mesi di crisi politica italiana i mercati non hanno battuto ciglio. Anzi, a ben vedere l’indice di Borsa (il Ftse Mib) si è portato al di sopra dei 24mila punti toccando i massimi registrati nel lontano luglio 2015 e realizzando la migliore performance di periodo tra gli indici europei. Significativo dunque che il calo di martedì 8 dell’indice di Borsa e il lieve innalzamento dello spread rispetto al bund tedesco (salito a quota ...

Salvini vince in Friuli e «fa» il due di picche a Di Maio Il crollo di M5s - La mappa : Il leader della Lega, forte della vittoria del suo candidato alle elezioni regionali, pubblica un due di picche su Twitter e irride il M5S. La Lega è primo partito col 35%, segue il Pd, i grillini si inchiodano al 7%

Continua il crollo di Verge - -37% - . Perchè? : Per quanto riguarda le credenziali del partner, Pornhub è il 32esimo sito più grande al mondo, secondo le classifiche del sito di ranking Alexa, dietro Netflix e Twitch. I suoi clienti sono ...

Isola dei famosi - Bianca Atzei : crollo finale e testa a Max Biaggi. Proprio durante l’ultimo giorno in Honduras - la cantante non è riuscita a trattenersi e ha detto delle cose che lasceranno un segno profondissimo. Lacrime di commozione per lei e per i telespettatori : È febbre da finalissima, e i sondaggi in corso stanno animando il pubblico dell’Isola dei famosi per provare ad indovinare il vincitore. Intanto, però, oggi è andata in onda l’ultima puntata del day time. Per l’occasione, sono stati mostrati ai telespettatori gli ultimi momenti dei naufraghi in Honduras. Tra questi anche Bianca Atzei ha avuto modo di dire la sua prima della finale. La cantante, nello specifico, ha voluto dedicare ...

Serie A - Sampdoria-Genoa 0-0 : derby a reti bianche. Roma-Fiorentina 0-2 - crollo dei giallorossi con sfortuna : Dopo la vittoria della Juventus a Benevento, si sono giocati altri tre anticipi della 31^ giornata di Serie A. Tracollo della Roma in casa contro la Fiorentina: 2-0 dei viola che infilano la sesta vittoria consecutiva e sono in lotta per un posto in Europa League, brutto passo falso per i giallorossi dopo la sconfitta di Barcellona che rischia di compromettere l’accesso alla prossima Champions League. I ragazzi di coach Eusebio Di ...

'Un dolore che non supererò mai' : Federica Panicucci - crollo emotivo a Verissimo : Federica Panicucci si è confessata a Verissimo . La conduttrice di Mattino 5 ha raccontato a Silvia Toffanin il suo amore per Marco Bacini . "Mi sono accorta che quest'uomo era fuori dal comune', ...

Milano : Santanché su crollo Rescaldina - più attenzione su sicurezza : Milano, 31 mar. (AdnKronos) - "Sono vicino alle persone ferite nel crollo della palazzina avvenuta questa mattina a Rescaldina in provincia di Milano. Tra questi anche dei bambini ma per fortuna nessuna vittima. Saranno da valutare le cause dell’accaduto, ma intanto, trattandosi di fatti in Italia a

F1 - tutti i budget delle scuderie : quanti soldi investono le squadre? Mercedes davanti a Ferrari - che crollo di McLaren : La stagione della Formula Uno è appena iniziata e si iniziano a scoprire quali sono i budget a disposizione delle varie scuderie. Il GP di Australia ha premiato Sebastian Vettel che ha guidato la sua Ferrari verso la vittoria battendo Lewis Hamilton grazie a un sorpasso ai box. La Mercedes sembra ancora leggermente favorita rispetto alle Rosse, fatto giustificato anche dal maggior budget a disposizione delle Frecce d’Argento. La scuderia ...