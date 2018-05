“Ha ragione | povero Harry” Perché ha pianto proprio in quel momento durante il Royal

caffeinamagazine

(Di lunedì 21 maggio 2018) Il giorno dei giorni è ormai agli archivi, ilWedding che ha visto un’incredibile partecipazione popolare e le telecamere di tutto il mondo puntate sul Regno Unito, con il principe Harry ad abbandonare per sempre i panni di scapolo d’oro della famiglia Windsor e capitolare finalmente di fronte al fascino e alla spontanea bellezza della sua Meghan Markle, passata dal mondo dello spettacolo alo dei sangue blu. Non è mancata, tra un’indiscrezione e un flash del paparazzo di turno, l’emozione: il fratello di William non è infatti riuscito a trattenersi in due diversi momenti, cedendo alle lacrime. La prima volta in cui gli occhi del figlio di Lady D si sono fatti lucidi è stato aldell’ingresso della sposa, meravigliosa nel suo abito bianco. La seconda, in occasione di un passaggio altrettanto toccante che però a molti potrebbe essere ...