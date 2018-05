' FUTURO? Ecco QUANDO decido!' '

Panchina Napoli - il FUTURO dipende da Sarri : decisione entro i prossimi giorni - ecco i 4 nomi valutati per l’eventuale sostituto : Panchina Napoli – La stagione del Napoli è andata in archivio con il successo nella gara di campionato contro il Crotone, un campionato veramente entusiasmante per il club azzurro che ha concluso la stagione al secondo posto, un record di punti che però non è bastato a conquistare lo scudetto. Adesso è però il momento di programmare il futuro, in particolar modo la prima decisione da prendere sarà quella riguardante il prossimo allenatore. ...

Napoli - senti Sarri : “FUTURO? Ecco cosa dico” : Maurizio Sarri ha parlato nel post gara di Napoli-Crotone delle sue intenzioni in merito alla prossima stagione sportiva Maurizio Sarri non si è sottratto alle domande sul futuro dopo la partita vinta dal suo Napoli contro il Crotone. Il tecnico sa bene che serve dare risposte al suo presidente, il quale nel post gara ha mandato qualche frecciata proprio a Sarri, oltre che alla Juventus. Il tecnico ha parlato dunque ai microfoni di Skysport ...

Convocati Nazionale – Mancini sceglie l’Italia del FUTURO! C’è Balotelli : ecco i 30 nomi : Roberto Mancini ha diramato la lista dei 30 Convocati della Nazionale per gli impegni con Arabia Saudita, Francia e Olanda: ecco i nomi dell’Italia del futuro Dopo essere stato presentato ufficialmente nei giorni scorsi, Roberto Mancini non ha perso tempo e si è subito messo a lavoro. Il neo CT della Nazionale ha diramato la lista dei 30 Convocati per la gara del 28 maggio contro l’Arabia Saudita (a San Gallo) e per gli appuntamenti con ...

Milan - Pepe Reina e Mirabelli : ecco un sorprendente retroscena sul FUTURO Video : Il Milan pensa gia' alla prossima stagione provando a mettere a segno dei colpi a parametro zero piuttosto interessanti. Essere riusciti, ad esempio, a bruciare la concorrenza di tanti altri club nella corsa a Pepe Reina, svincolato dal Napoli, rappresenta un'iniezione di fiducia importante per l'ambiente. Il fatto che un portiere così importante e potenzialmente in grado di abbracciare molti progetti ambiziosi abbia scelto di spostarsi a Milano ...

Milan - Pepe Reina e Mirabelli : ecco un sorprendente retroscena sul FUTURO : Il Milan pensa già alla prossima stagione provando a mettere a segno dei colpi a parametro zero piuttosto interessanti. Essere riusciti, ad esempio, a bruciare la concorrenza di tanti altri club nella corsa a Pepe Reina, svincolato dal Napoli, rappresenta un'iniezione di fiducia importante per l'ambiente. Il fatto che un portiere così importante e potenzialmente in grado di abbracciare molti progetti ambiziosi abbia scelto di spostarsi a Milano ...

Sampdoria - Giampaolo parla chiaro : “ecco cosa voglio per il FUTURO” - rivoluzione in vista! : Il tecnico della Sampdoria, Marco Giampaolo, ha parlato del suo futuro sulla panchina della squadra doriana: faccia a faccia con Ferrero Il tecnico della Sampdoria, Marco Giampaolo, è intervenuto oggi in conferenza stampa per parlare dell’ultima giornata di campionato che andrà in scena domani. L’argomento cardine però è stato quello relativo al suo futuro sulla panchina doriana. Il patron Ferrero ha dichiarato di volerlo trattenere ...

Pallavolo – Zaytsev ha deciso il suo FUTURO : ecco la nuova squadra dello Zar : “Lo Zar” Ivan Zaytsev è un nuovo giocatore di Modena Volley. La presentazione ai media sabato alle 14 al Collegio San Carlo di Modena, alle 15 il bagno di folla al Temporary Store in piazza Matteotti Ivan Zaytsev è un nuovo giocatore di Modena Volley. “Lo Zar” del volley mondiale ha firmato con la società del Presidente Catia Pedrini un contratto triennale e ha scelto il numero 9 che lo accompagna dall’inizio della sua carriera. L’opposto, punto ...

Giuseppe Rossi parla del suo FUTURO : “se resterò al Genoa? Ecco cosa dico” : Giuseppe Rossi sta per concludere una stagione travagliata in forza al Genoa, il finale però fa ben sperare in chiave futura Giuseppe Rossi è tornato a segnare dopo un lungo digiuno dovuto ai tanti infortunio che ne hanno condizionato la carriera, adesso però, l’attaccante punta al definitivo rilancio. Il suo contratto col Genoa scadrà a breve e proprio in queste ore si sta discutendo col club il possibile rinnovo dell’accordo anche ...

Dalla Spagna : l'Inter ha deciso - ecco quale sarà il FUTURO di Joao Cancelo Video : l'Inter si appresta a giocare una vera e propria finale contro la Lazio nell'ultima giornata di campionato, domenica alle ore 20:45 allo stadio Olimpico. Una sfida decisiva per la qualificazione in Champions League, dove la squadra di Luciano Spalletti è chiamata a vincere per raggiungere i biancocelesti in classifica a 72 punti e superarli in virtù degli scontri diretti, visto che nella gara di andata giocata al Meazza il risultato fu di ...

Verso un governo Lega-M5S : chi sarà il FUTURO premier? Da Tremonti a Giorgetti - ecco il totonomi : Entro la serata, Di Maio e Salvini dovranno comunicare al Quirinale il nome del presidente del consiglio individuato per presiedere il futuro esecutivo Lega-M5S. Nessuna informazione è trapelata dalle stanze del Pirellone nel corso della due giorni di trattativa, ma le ipotesi sul campo sarebbero essenzialmente quattro, secondo i giornali.Continua a leggere

Verso un governo Lega-M5S : chi sarà il FUTURO premier? Da Tremonti a Giorgetti - ecco i nomi : Entro la serata, Di Maio e Salvini dovranno comunicare al Quirinale il nome del presidente del consiglio individuato per presiedere il futuro esecutivo Lega-M5S. Nessuna informazione è trapelata dalle stanze del Pirellone nel corso della due giorni di trattativa, ma le ipotesi sul campo sarebbero essenzialmente quattro, secondo i giornali.Continua a leggere

Inter : ecco Asamoah e Lautaro Martinez dopo De Vrij - nerazzurri già nel FUTURO : dopo De Vrij, ecco Asamoah. I nerazzurri hanno depositato il contratto dell'olandese e ora, come racconta il servizio di Matteo Brega sulla Gazzetta in edicola oggi, sono pronti a fare lo stesso con l'...

Calciomercato - effetto domino in attacco : ecco il FUTURO di Griezmann e Aguero : Si avvicina la finale di Champions League tra Real Madrid e Liverpool ma intanto si pensa anche al mercato con un incredibile valzer di attaccanti. Novità dalla stampa spagnola ed in particolar modo sul futuro di Griezmann, secondo Catalunya Radio, il 1 luglio il Barcellona pagherà la clausola da 100 milioni di euro. La decisione dopo che lo stesso Barcellona, secondo quanto riferisce El Pais, avrebbe avuto garanzie di non andare incontro ad ...

Lavoro : ecco quali saranno le professioni del FUTURO : Nei prossimi 10 anni il 70% delle professioni evolverà in ambito tecnologico e digitale, ma solo il 24% degli studenti italiani si iscrive alle facoltà scientifiche e di questi solo il 34,8% sono donne. Promuovere le discipline scientifiche e una maggiore presenza femminile nelle discipline stem è stato il focus della 28a edizione di Campus Orienta! Il Salone dello Studente di Milano. Il momento di scegliere quale università frequentare è un ...