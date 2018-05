PAGELLE Lazio Inter 2-3 | Fantacalcio | i voti della partita Serie A 38^ giornata

Lazio-Inter e Sassuolo-Roma - le PAGELLE di CalcioWeb : Si è concluso in modo clamoroso il campionato di Serie A, partita da brividi quella tra Lazio ed Inter, scontro per la Champions League. Sembrava fatta per la squadra di Simone Inzaghi dopo l’autogol in avvio di Perisic, poi grandi occasioni per i padroni di casa ma la squadra di Spalletti si salva. Al 29′ l’Inter pareggia con l’uomo che non ti aspetti, D’Ambrosio che segna in mischia. Felipe Anderson segna il 2-1 e ...

Crotone-Lazio - le PAGELLE : Caicedo è impacciato - Felipe mezzo campione : dal nostro inviato CROTONE De Vrij regge da solo la difesa, Caicedo davanti non ne azzecca una. STRAKOSHA 5 Ha la responsabilità del secondo gol ma Milinkovic non lo aiuta. Incolpevole sul primo. Per ...

Lazio-Atalanta - le PAGELLE : Strakosha è un muro - Caceres sbanda : Strakosha 8 Protagonista assoluto della ripresa: salva il pareggio con una splendida deviazione su Freuler e con un intervento miracoloso su Gomez. Rischia l'osso del collo su Ilicic, salvato dal palo ...

Torino-Lazio - le PAGELLE : Ljajic non accende - disastro N'Koulou : 1 di 3 Successiva Ecco le pagelle del Torino dopo il ko casalingo contro la Lazio di Inzaghi: sfida decisa al 56' dal gol di Milinkovic-Savic. SIRIGU 8 Subito grande parata su Murgia. All'inizio, a ...

Lazio-Roma - le PAGELLE dei biancocelesti : Parolo moto perpetuo - Marusic è una forza : Un punto per restare in linea Champions. STRAKOSHA 6,5 Regala un brivido fuori programma quando tarda il rinvio con Dzeko in agguato, salvato dal palo sul diagonale di Bruno Peres e dalla traversa su ...

Lazio-Roma - le PAGELLE dei giallorossi : Manolas dà spettacolo - Strootman intelligente : Gli eroi di martedì non si ripetono. Capita. ALISSON 6 Il tiro di Parolo gli accarezza i capelli, è l'unico brivido della prima parte di gara. Spaventi ridotti al minimo anche nella ripresa: non ...

PAGELLE Lazio-Roma 0-0 - Serie A 2018. Dzeko si scatena nel finale. Ottimo Strakosha : Finisce 0-0 il derby della capitale. Un punto a testa tra Lazio e Roma, che rimangono insieme al terzo posto in classifica, andando +1 sull’Inter nella corsa alla Champions League. Ecco le Pagelle LAZIO Strakosha 6,5: un solo grande intervento, ma assolutamente decisivo sul meraviglioso colpo di testa di Dzeko Luiz Felipe 6,5: nel giorno del suo primo derby il giovane brasiliano si conferma una delle più belle sorprese della stagione dell ...

