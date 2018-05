Notte dei Musei | a Roma superati i 60mila visitatori

Roma - torna 'La Notte dei Musei' dalle 20 alle 2 : ... altri siti espositivi e culturali- che apriranno eccezionalmente al pubblico le proprie sedi dalle 20 fino alle 2 di Notte , ultimo ingresso ore 01.00, con spettacoli, mostre, eventi e iniziative ...

Weekend con l'arte con la Festa e la Notte dei Musei : ... in programma sabato 19 con tre ore di apertura serale straordinaria e ingresso al costo simbolico di 1 euro, tra percorsi illuminati, concerti, spettacoli, rievocazioni storiche e maniFestazioni ...

Notte europea dei Musei - "Io - tu e le Muse". Una lunga serata di suoni e di arte : Una proposta di grande fascinazione che certamente coinvolgerà sia i bambini che il mondo degli adulti. La Galleria Nazionale di Cosenza ha, altresì, aderito all'invito di ICOM , International ...

BEST WEEKEND / Buongiorno Ceramica! e la Notte dei Musei - MiMa on Track e la Contesa Estense : Alle 21 ci si sposta poi al Mausoleo di Teodorico per scoprire la grandiosa architettura di pietra, unico esempio al mondo di tomba 'barbarica' di VI secolo, frutto di sapienze costruttive antiche e ...

Mostre Roma - sabato 19 maggio 2018 torna La Notte dei Musei : Nell' Auditorium Daniele De Michele in arte Don Pasta presenterà il suo progetto La scienza in cucina e l'arte di mangiar bene. Don Pasta incontra Artusi , a cura dell' Associazione Culturale ...

ROMA - Sabato 19 maggio torna La Notte dei Musei : ... istituzioni italiane e straniere, altri siti espositivi e culturali - che aprono eccezionalmente al pubblico le proprie sedi dalle 20 fino alle 2 di Notte , ultimo ingresso all'1, con spettacoli, ...

Notte Europea dei Musei : ecco i siti di Salerno e Avellino che aderiscono all’iniziativa : La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, diretta da Francesca Casule, in occasione dell’iniziativa Notte Europea DEI Musei & FESTA DEI Musei, promossa dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, prevista per il 19 e 20 maggio, ha organizzato con la partecipazione di Province, Comuni, Diocesi e Associazioni del territorio le aperture straordinarie di Musei e aree archeologiche a Salerno e ...

Notte dei Musei : porte aperte anche all’Istituto Superiore di Sanità : porte aperte anche all’Istituto Superiore di Sanità in occasione della Notte dei Musei: “Questo sabato, in occasione della Notte europea dei Musei, l’Istituto Superiore di Sanità aprirà le porte del suo museo sulla salute pubblica dalle 19 alle 23“, si legge in un tweet. “Siamo felici di contribuire alla Notte dei Musei per testimoniare il valore della scienza per la salute pubblica,” spiega il presidente ...

Domani torna la Notte dei musei - apertura serale straordinaria a un 1 euro : Nei musei italiani torna la notte europea dei musei: sabato 19 maggio tre ore di apertura straordinaria serale al costo simbolico di un euro nei principali luoghi della rete nazionale dei musei. Dalla Pinacoteca di Brera a Pompei, dal Museo Archeologico Nazionale di Taranto al Castello di Miramare di Trieste, dal Palazzo Ducale di Mantova numerosi altri musei di archeologia e arte moderna: sabato sera percorsi illuminati, visite guidate, ...

Torna a Modica La Notte dei musei : Visite guidate, musica,coinvolgimento di studenti e di studiosi per l'appuntamento con "La notte dei musei" che si ripete anche quest'anno

Mibact - nei musei italiani torna la Notte europea dei Musei - : ... dal Palazzo Ducale di Mantova numerosi altri Musei di archeologia e arte moderna: sabato sera percorsi illuminati, visite guidate, laboratori per famiglie e bambini, concerti, spettacoli, suoni e ...

Questo weekend è la Festa dei Musei : prezzi e aperture straordinarie (anche di Notte) : Sarà un weekend da dedicare all’arte: il 19 e il 20 maggio si festeggiano le Giornate Internazionali dei Musei e per l’occasione, oltre a vedere le normali esposizioni, sarà possibile partecipare a incontri, proiezioni, speciali visite guidate. Nuove occasioni di incontro e condivisione, che potremo provare anche facendo le ore piccole, perché sabato 19 maggio torna anche la Notte Europea dei Musei: migliaia di strutture museali in ...