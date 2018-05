Moto2 | “Pecco show” al Gp di Francia | Bagnaia domina Marquez

sportfair

(Di domenica 20 maggio 2018): la classifica del Gp divede Peccoal comando al termine di una garata dal primo all’ultimo giro dal pilota italiano, che emozioni al Gp di! Una gara davvero ricca di capovolgimenti e purtroppo anche di cadute che hanno coinvolto alcuni italiani. La giornata di Baldassarri ad esempio, è stata condizionata da una pericolosa caduta che lo ha costretto al ritiro. La moto è rimasta pericolosamente in pista costringendo allo slalom i piloti che si susseguivano. In testa alla gara, c’è stato un duello serratissimo tra, che dal primo all’ultimo giro si sono dati battaglia, con l’italiano però quasi mai impensierito dallo spagnolo che incalzava al secondo posto. Pecco ha avuto la meglio, vincendo il Gp francese con autorevolezza e mandando un messaggio ai rivali per la corsa al titolo. Attardato invece Mattia ...