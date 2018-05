CANNES 2018 La Palma d’oro a Kore’eda in un festival “ricco” per il cinema italiano

VINCITORE PALMA D'ORO - FESTIVAL DI CANNES 2018/ Il ritorno di Jean-Luc Godard - premio speciale per lui : VINCITORE PALMA D'ORO, FESTIVAL di CANNES 2018: Marcello Fonte premiato come migliore attore del concorso. All'italiana Alice Rohrwacher la miglior sceneggiatura ex aequo. (Pubblicato il Sun, 20 May 2018 09:01:00 GMT)

CANNES 2018 - tutti i vincitori. Per l’Italia - Marcello Fonte e Alice Rohrwacher : I premi principali, la Palma d’oro e il Grand Prix della giuria, vanno a Manbiki Kazoku e Blackkklansman. Ma l’Italia non torna dalla Costa Azzurra a mani vuote e vanta la migliore interpretazione maschile (di Marcello Fonte per Dogman) e la miglior sceneggiatura (di Alice Rohrwacher per Lazzaro Felice, ex aequo con l’autore di 3 Faces). Fullscreen01/03 Kore-Eda Hirokazu02/03 Alice Rohrwacher03/03 Marcello Fonte Ecco ...

CANNES 2018 - Asia Argento a sorpresa sul palco : 'nel 1997 Weinstein mi stuprò qui al Festival' : Colpo di scena sui titoli di coda per il 71esimo Festival di Cannes, che ha visto l'Italia in trionfo con Dogman e Lazzaro Felice.Sul palco è infatti comparsa Asia Argento, per premiare la miglior attrice tra i film in Concorso, con pugno sinistro chiuso e durissime parole d'accusa nei confronti di Harvey Weinstein, produttore premio Oscar che 21 anni fa la stuprò, e gli uomini presenti in sala, 'accusati' senza mezzi termini dalla figlia ...

#CANNES2018 -The man who killed Don Quixote - incontro con Terry Gilliam e il cast : ... lavori sempre, non come gli attori che devono aspettare 40 minuti, due ore, un giorno per due secondi sullo schermo, è terribile essere attore, non so come lo fate!' In questo mondo pazzo, abbiamo ...

#CANNES2018 Ahlat Agaci. Incontro con Nuri Bilge Ceylan e il cast : ... nel quale trova esplicito posto la cultura patriarcale della sua Turchia: « I personaggi principali vivono in un mondo rurale, c'è tutto un mondo provinciale che li circonda. Volevo essere realista ...

CANNES 2018 : l’Italia vince. Asia Argento «sciocca» la platea : Il cerimoniere ufficiale è stato l’attore francese Édouard Baer, ma la scena – alla serata finale della 71esima edizione del festival di Cannes che ha premiato con la Pama d’oro il film del regista giapponese Hirokazu Kore-eda, Un affare di famiglia – l’hanno rubata ancora una volta le donne. Prima Cate Blanchett, splendida presidente di giuria di quest’anno, che ha mandato in visibilio la platea col suo francese impeccabile e ...

