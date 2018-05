Basket Nba | finale Est | Cleveland domina gara 3 | Boston affonda

Basket - playoff Nba Houston rialza la testa - batte Golden State ed è 1-1 : Houston - Houston rialza la voce. Dopo la brutta sconfitta di gara-1 i Rockets fanno capire a tutti chi ha dominato la Western Conference in questa stagione battendo i campioni in carica di Golden ...

Pau Gasol : «È tempo che Becky - una donna - alleni gli uomini nel Basket Nba» : Pau Gasol ha 37 anni, gioca a basket da sempre, ha vinto medaglie olimpiche e mondiali con la Spagna, milita nell’Nba, a San Antonio, ed è pronto a essere allenato da una donna. Lo è da sempre, da quando la gente sbagliava dicendo che suo padre era medico e sua madre infermiera. In realtà era il contrario, ma andava contro la norma. Pau Gasol lo ha raccontato in una lettera aperta che è a sostegno di una donna: Becky Hammon. «In 72 anni non c’è ...

Basket - playoff Nba : LeBron non basta - Boston 2-0 in finale Est : Boston - Adesso per Cleveland sono guai seri. Boston vince anche gara-2 della finale della Eastern Conference e intravede la finale per il titolo con la serie , 2-0, che ora si sposta in Ohio. Al TD ...

Basket Nba - finale Ovest : Durant trascina i Warriors - Houston va ko : NEW YORK - Gioco di squadra batte individualismo 119-106. Optando per il gioco collettivo, i Golden State Warriors approcciano nel migliore dei modi la finale di Western Conference battendo al Toyota ...

Basket NBA/ Philadelphia 76ers - Belinelli : "Vorrei tornare a giocare con questa maglia" : BASKET NBA, per i Philadelphia 76ers c'è il sogno LeBron dopo una stagione finalmente ottima per i Sixers. Merito anche di Belinelli, che esprime il suo intento di restare(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 12:32:00 GMT)

Basket NBA/ Philadelphia 76ers : sogno LeBron per i Sixers. Belinelli resterà? : Basket NBA, per i Philadelphia 76ers c'è il sogno LeBron dopo una stagione finalmente ottima per i Sixers. Merito anche di Belinelli, da capire se l'azzurro resterà(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 10:06:00 GMT)

Basket - playoff Nba : Philadelphia si arrende - Boston in finale a Est : Boston - Philadelphia alza bandiera bianca. Boston sfrutta il fattore campo in gara-5 e vola in finale a Est dove troverà Cleveland. Finisce 114-112 per gli uomini di coach Stevens che chiudono la ...

Basket - playoff Nba : sarà tra Houston e Golden State la finale a Ovest : NEW YORK - Match point a segno in gara 5 ed entrambe chiudono le rispettive serie sul 4-1. A Ovest abbiamo già la finale di Conference e ad affrontarsi saranno Houston, che eliminano Utah, e Golden ...

Basket - playoff Nba Cleveland in finale a Est - Philadelphia batte Boston : NEW YORK - Sono i Cleveland Cavaliers i primi finalisti di Conference. I vice-campioni in carica non lasciano scampo ai Raptors, si impongono 128-93 e vincono gara 4 chiudendo la serie con un ...

Basket - playoff Nba : Golden State e Houston a un passo dalla finale di Conference : NEW YORK - Golden State e Houston si aggiudicano gara-4 e si portano in vantaggio 3-1 nelle rispettive serie di semifinali play-off della Western Conference Nba contro New Orleans e Utah, potendo ...

Basket - playoff Nba : Belinelli non basta - Phila ancora ko. LeBron allo scadere - Cleveland vede la finale : NEW YORK - Cleveland e Boston sono ad un passo dalla finale della Eastern Conference. Vincono rispettivamente contro Toronto , 105-103, e Philadelphia , 98-101 dts, e volano sul 3-0 nella serie ...

Basket - playoff Nba : impresa Utah - sbanca Houston e porta la serie in parità : Houston - L'incredibile notte dei Jazz, sbancano Houston e pareggiano la serie delle semifinali della Western Conference: 1-1. Utah compie una vera e propria impresa nel tempio dei Rockets: Harden e ...

Basket - Nba : Cleveland elimina Indiana - Harden trascina Houston : NEW YORK - LeBron James trascina i suoi Cavaliers in semifinale di conference contro Toronto: finisce 105 a 101 contro Indiana. I Rockets invece, grazie ad Harden, aprono la prima sfida del secondo ...