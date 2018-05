Roma | Totti omaggia Buffon | “Per te ci sarò sempre”

Totti scrive a Buffon : la lettera da brividi dell’ex capitano della Roma : Nella giornata di ieri è andata in scena la conferenza stampa di Buffon, il portiere ha annunciato l’addio alla Juventus ma non al calcio giocato, sono arrivate infatti importanti offerte tra tutte quella del Psg. Attraverso la ‘Gazzetta dello Sport’ Francesco Totti ha deciso di scrivere a Buffon, ecco il commovente messaggio: “Mi sono sempre trovato a mio agio a ruoli invertiti io che ostinatamente non riuscivo a ...

"L'addio di Buffon? Non come Totti". E i tifosi della Roma si infuriano : Le parole di Silvano Martina, ex portiere e agente di Gianluigi Buffon, sono risultate indigeste ai tifosi Romanisti, che sui social hanno sollevato un polverone mediatico.Bufera sui socialMartina intervistato da JuveNews aveva dichiarato: "L'addio di Gigi non sarà come quello di Totti, che appartiene allo stile focoso dei Romani, ma senza dubbio più sobrio. A Torino mi aspetto un addio più simile a quello di Del Piero o Platini". Apriti ...

Buffon - l’agente : “non sarà un addio alla Totti - quelle celebrazioni appartengono ai Romani” : “Non sarà un addio alla Totti, quelle celebrazioni appartengono allo stile focoso romano. Sotto la Mole mi aspetto piuttosto un saluto simile a quello di Del Piero. Un quarto d’ora prima succederà qualcosa, magari come il lenzuolo ‘Ciao Platini'”. Sono le parole di Silvano Martina sull’addio al calcio giocato di Gianluigi Buffon, di cui è stato l’agente. “Ho avuto il piacere di accompagnare nel suo ...

Roma - murales di Francesco Totti sfregiato Video : Non è la prima volta che accade. Il murales dedicato a Francesco Totti, situato nel rione Monti, è stato nuovamente deturpato da alcuni vandali, non contenti di vedere in quel luogo un simbolo della storia giallorossa. Il dipinto raffigurava il numero dieci della Roma durante un'esultanza molto particolare, avvenuta nel lontano 2001, anno dell'ultimo scudetto [Video] dei lupacchiotti. La vicenda L'ultimo restauro del murales risale solamente a ...

Roma. Francesco Totti è tornato in campo : Rieccolo il capitano Francesco Totti tornare in campo. Chiaramente non con la mitica maglia della Roma ma con il circolo Canottieri

Roma - ecco la nuova maglia. Sarà la prima senza... Totti : ... la città e i suoi tifosi in ogni angolo del mondo. Sulla carta questa dovrebbe essere l'ultima maglia di un altro simbolo della Roma, Daniele De Rossi, che ha il contratto in scadenza nel 2019, ma ...

Roma - Totti 'Aeterno' : un busto in marmo dedicato al Capitano : Gli mancava solo un busto. Ora Francesco Totti può essere davvero l'ottavo Re di Roma: per l'ex Capitano giallorosso è arrivata l'ennesima dimostrazione d'affetto per il proprio simbolo. Stavolta in ...

Roma-Liverpool - messaggio di Totti dopo gli scontri dell’andata : “Tutto il mondo ci guarda. Abbiamo grande responsabilità” : “Il mondo ci guarda. Abbiamo una grande responsabilità, dentro e fuori lo Stadio Olimpico”. Non ci sono solo le misure di prevenzione messe in atto da questura, Comune e prefettura in vista della ritorno della semifinale di Champions, Roma-Liverpool. Anche l’ex capitano giallorosso Francesco Totti prova a creare il clima giusto per la partita con un messaggio rivolto a tutti i tifosi: “Da qualche ora Abbiamo iniziato a ...

Allarme hooligans. Totti esorta Roma : 'Il mondo ci guarda' : A Totti si unisce anche l'appello in coppia dei due sindaci, Virginia Raggi e Joe Anderson : ' Sarà una serata in cui tutto il mondo guarderà a Roma e per milioni di tifosi la partita rappresenterà ...

Totti ai tifosi della Roma : “mondo ci guarda - abbiamo grande responsabilità” : “Da qualche ora abbiamo iniziato a colorare la nostra città di giallorosso. Il mondo ci guarda e noi vogliamo vestire Roma con il suo abito migliore: siamo i suoi ambasciatori, abbiamo una grande responsabilità, dentro e fuori lo Stadio Olimpico”. E’ il messaggio di Francesco Totti ai tifosi della Roma a due giorni dalla semifinale di ritorno di Champions League contro il Liverpool. “Supportiamo i nostri ragazzi -aggiunge ...