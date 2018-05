L’allenatore del Sassuolo Iachini premiato dall’UNVS

Genitore aggredisce L’allenatore del figlio - la condanna dell’Andes : “I fatti accaduti in Toscana sono preoccupanti e dimostrano quanto nel nostro Paese il processo di educazione allo sport sia indietro”. Così Ferruccio Taroni, presidente A.N.DE.S, Associazione Nazionale Delegati alla Sicurezza, commenta l’aggressione da parte di un Genitore all’allenatore di suo figlio dopo una sostituzione, avvenuto a Levane, nel Comune di Bucine, in provincia di Arezzo. “Il cambiamento culturale – ...

ANCELOTTI RIFIUTA L'ITALIA/ L’allenatore dice no alla panchina della Nazionale : Mancini o Ranieri in pole? : Carlo ANCELOTTI ha detto di no all'offerta di allenare la Nazionale di calcio italiana, adesso si punta su Mancini o Ranieri. Ecco perché l'ex tecnico del Bayern avrebbe RIFIUTAto(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 11:26:00 GMT)

Chievo Verona : esonerato L’allenatore Maran - ecco il NOME del sostituto : E’ stato esonerato il tecnico del Chievo Verona, Rolando Maran, dopo la sconfitta contro la Roma all’Olimpico. Questa mattina il Chievo Verona ha infatti deciso di “cacciare” il tecnico trentino, scegliendo al suo posto Lorenzo D’Anna, allenatore della Primavera. L'articolo Chievo Verona: esonerato l’allenatore Maran, ecco il NOME del sostituto sembra essere il primo su CalcioWeb.

L’allenatore dell’Arsenal - Arsène Wenger - lascerà la squadra dopo 22 anni : L’allenatore dell’Arsenal Arsène Wenger ha comunicato che a fine stagione lascerà il suo incarico, dopo averlo ricoperto per 22 anni. «Credo che sia arrivato il momento di lasciare», ha scritto in un breve comunicato pubblicato sul sito dell’Arsenal. Le voci sulle The post L’allenatore dell’Arsenal, Arsène Wenger, lascerà la squadra dopo 22 anni appeared first on Il Post.

L’allenatore del Milan - Gennaro Gattuso - ha rinnovato il contratto fino al 2021 : Gennaro Gattuso, dallo scorso dicembre allenatore del Milan, ha rinnovato il contratto fino al 2021. Significa che Gattuso sarà l’allenatore su cui la società punterà per guidare il “nuovo Milan”, quello su cui la nuova proprietà cinese ha fatto molti The post L’allenatore del Milan, Gennaro Gattuso, ha rinnovato il contratto fino al 2021 appeared first on Il Post.

Calcio - il fair play che costa la panchina alL’allenatore del Portici. Ferma la squadra e la Nocerina pareggia : Il Portici (Serie D) era passato in vantaggio con un’azione originata da un equivoco. Un giocatore del Nocerina a terra, i giocatori si disinteressano della palla e l’attaccante di casa ne approfitta. Di fronte alle proteste la squadra di casa trova una soluzione: l’allenatore Enzo Maiura ordina ai suoi di Fermarsi, consentendo di riportare la partita in parità. (Video da Nocerina Live). Non l’ha presa bene il pubblico ...

Milan - Mirabelli annuncia L’allenatore della prossima stagione : Il Milan sta attraversando un momento importante e lotta per la qualificazione alla prossima Champions League. Mirabelli annuncia Gattuso come allenatore del futuro, ecco le parole a Pianeta Milan: “Il suo rinnovo? Non ci sono problemi, siamo sotto Pasqua, ci stiamo preparando per il regalo di Pasqua. Aprendo il nostro uovo troveremo il rinnovo di Gennaro Gattuso. Penso non ci saranno problemi. Rino Gattuso, ve lo dico da tanto tempo, è un ...

Inter - Sabatini annuncia l’addio e L’allenatore della prossima stagione : Le ultime voci sono state confermate, addio imminente tra l’Inter e Walter Sabatini, la conferma arriva direttamente dal diretto Interessato in un’Intervista rilasciata a Sky Sport: “Ne stiamo discutendo, in un clima di totale comprensione reciproca. L’Inter è l’Inter, sarebbe stato bello poter costruire una storia più consistente. Parlo al passato? Non me ne sono reso conto, sono distratto. Fate il vostro lavoro, ...

Basket - Gianmarco Pozzecco torna in panchina! Sarà L’allenatore della Fortitudo Bologna : Gianmarco Pozzecco è pronto per tornare in panchina! Il leggendario Poz, infatti, ha firmato un contratto biennale con la Fortitudo Bologna, la squadra per cui aveva giocato dal 2002 al 2005. L’ex play sostituirà coach Matteo Boniciolli che ha deciso di rinunciare all’incarico per motivi di salute. Il 45enne eredita una squadra che si trova in seconda posizione nel girone Est della Serie A2: la Effe è a due soli punti dalla capolista ...

Bebeto morto - addio alL’allenatore di volley della “generazione dei fenomeni”. Con l’Italia vinse i Mondiali del 1998 : C’è stato un periodo in cui la pallavolo era l’Italia. Era l’inizio degli anni ‘90, erano gli anni della generazione dei fenomeni. E uno dei protagonisti di quel miracolo sportivo durato un decennio porta il nome di Paulo Roberto de Freitas, che tutti conoscevano come Bebeto. E’ stato l’ultimo ct a portare la Nazionale azzurra sul tetto del mondo, 20 anni fa, dopo aver sconvolto il campionato italiano con la pallavolo totale della sua Maxicono ...

