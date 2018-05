ilgiornale

: Il Giornale: Al funerale di Ligresti tanti vip, fiori bianchi e le note del Gladiatore - Notizie_Milano : Il Giornale: Al funerale di Ligresti tanti vip, fiori bianchi e le note del Gladiatore - reportitaliano : Al funerale di Ligresti tanti vip, fiori bianchi e le note del Gladiatore -

(Di venerdì 18 maggio 2018) Una bara ricoperta di rose bianche, addobbata con drappi verdi, la scritta in caratteri d'oro "ti vogliamo bene" ha fatto il suo ingresso nella chiesa di Sant'Angelo a Moscova alle 16 sullede Il. Ad accogliere la salma di Salvatorescomparso mercoledì a 86 anni al San Raffaele, i figli Jonella, Giulia, Paolo con i figli, il fratello Antonino e inipoti, gli amici, gli ex dipendenti epersonaggi pubblici. Quella di Santa Maria degli Angeli era la chiesa che Salvatore, Turi nella sua Paternò, frequentava spesso con le figlie e i nipoti. "Un uomo che aveva due grandi amori - lo dipinge il parroco - la famiglia e il lavoro. Inlo descrivono come lavoratore indefesso e grande padre, amico generoso".Nel piazzale della Fontana di San Francesco oltre 400 persone, personaggi noti della politica e dell'imprenditoria, qualche finanziere, nessun bancario: ...