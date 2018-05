WhatsApp | due novità sorprenderanno tutti | ecco le cose da sapere

WhatsApp - ecco due nuove funzioni da non perdere Video : 6 Sicuramente moltissime #applicazioni in giro per il web hanno delle funzionalita' tutte loro e tutte da provare, ma è da escludere che abbiano tante funzionalita' nascoste come la famosissima applicazione di messaggistica istantanea #WhatsApp. Nell'ultimo periodo gli utenti di questa straordinaria applicazione hanno scoperto altre due innovative e sorprendenti funzioni [Video] che lasciano davvero tutti a bocca aperta. L'unico ...

WhatsApp : aggiornamento in arrivo - ecco due trucchi che pochi conoscono Video : #WhatsApp è in cima. E quando stai in cima puoi solo scendere. Ed è questo il motivo principale per il quale il lavoro degli sviluppatori non si ferma mai. Quella che prima era una semplice applicazione finalizzata allo scambio di foto e messaggi, nel tempo è diventata una vera e propria piattaforma. Lo sviluppo non sembra destinato a fermarsi dato che a breve e lungo termine sono attese novita' sostanziali che potrebbero risultare molto gradite ...

WhatsApp : come utilizzare due utenze sullo stesso dispositivo e ultime novità Video : #WhatsApp è una delle piattaforme più amate sia da utenti iOS che Android con milioni di consumatori che utilizzano l'app abitualmente da alcuni anni. Con il passare del tempo l'applicazione è andata evolvendosi sempre più per perfezionare ogni sua singola caratteristica, in modo tale che gli utenti possano sempre sceglierla rispetto a tutte le altre. In un mercato così concorrenziale non è infatti difficile che un'altra app di messaggistica ...

WhatsApp : rivoluzione in arrivo - presto due interessanti novità Video : #WhatsApp ritorna al centro delle notizie web per via di due nuovi rivoluzionari aggiornamenti che stanno per fare la loro comparsa all'interno della piattaforma di messaggistica. L'azienda che ha attirato a se più di un miliardo e mezzo di utenti non smette di programmare nuovi aggiornamenti per tutti i fedeli consumatori. In un periodo in cui la concorrenza per la piattaforma pare essere sempre più persistente, l'app dal pallino verde non si ...

Due novità su Huawei P10 Lite con aggiornamento B199 per fotocamera e WhatsApp : Il Huawei P10 Lite riceve un nuovo aggiornamento, esattamente il pacchetto B199 in queste ore, pensato per la variante no brand etichettata con codice modello WAS-LX1 molto diffusa in Italia. Il firmware è abbastanza corposo ossia di ben 446 MB e porta con se due interessanti novità che dovrebbero migliorare l'esperienza d'uso quotidiana con il telefono. La primissima nuova funzione a disposizione del Huawei P10 Lite, così come riportata pure ...

WhatsApp - Facebook e privacy in pericolo : due cose da sapere assolutamente Video : #WhatsApp e #Facebook. Sono milioni gli utenti che ogni giorno si interfacciano con questa piattaforma che, senza possibilita' di smentita, fanno parte a pieno titolo della vita di tanti esseri umani. Sistemi che, grazie alle nuove tecnologie, ci permettono di essere costantemente in contatto anche con chi è dall'altra parte del mondo e con costi pari allo zero. In realta', come emerso nelle ultime settimane, forse un prezzo da pagare c'è ed è ...

WhatsApp - nuovo aggiornamento e due importanti novità : è ormai rivoluzione Video : #WhatsApp, senza ombra di dubbio, è entrato nella vita quotidiana degli italiani e dei cittadini di tutto il mondo. Da quando esistono gli smartphone è praticamente impossibile farne a meno, a maggior ragione da quando è diventato totalmente gratuito. I più attenti ricorderanno che, fino a qualche anno fa, per utilizzarlo era necessario pagare un piccolo obolo. Un costo irrisorio che non ha comunque frenato l'ascesa di una piattaforma attraverso ...

Meglio WhatsApp o Telegram? La sfida tra le due app ha inizio - : E' il giorno del ragnarok, quali dei due scegliere sul nostro smartphone? Andiamo a vedere i pro e i contro delle due applicazioni di messaggistica istantanea più famose al mondo. WhatsApp vs ...

“Finalmente!” - WhatsApp - due grandi novità. Cambia tutto - a cominciare dalla funzione più usata (e sarà una meraviglia - parola di esperti) : Una cosa che non smetteremo mai di fare è quella sull’aggiornarvi sulle numerose novità che giorno per giorno WhatsApp ci regala. Il servizio di messaggistica istantanea, ancora una volta, torna a stupire tutti gli utenti con un nuovo aggiornamento che porta con se due nuove funzioni. Inizialmente l’applicazione disponeva solo di poche funzioni basiche utili per messaggiare, ve lo ricordate? Eppure successivamente e ...