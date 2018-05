Svolta Huawei P20 | Mate 10 Pro e Sony Xperia XZ2 | adesso con l’HDR di Netflix

optimaitalia

(Di giovedì 17 maggio 2018) Arrivano buone notizie per i possessori diP20,10 Pro eXZ2, che possono sfruttarela tecnologia HDR messa a disposizione da. Si allunga la lista dei dispositivi compatibili, che già prevedeva l'innesto di alcuni altri top di gamma importanti, misti tra smartphone e tablet: Samsung Galaxy S9, Note 8, Tab S3, LG V30,XZ Premium e XZ1.Non basta comunque questo a fruire dei contenuti multimediali in HDR tramite la piattaforma di: bisognerà procediate ad un altro piccolo accorgimento perché tutto funzioni a dovere. Nella fattispecie, l'app dovrà essere aggiornata alla versione 5.0 o successive, questo è l'elemento imprescindibile affinché possiate fruire della speciale tecnologia per goderne in mobilità, se provvisti dei terminali sopra indicati. Il riconoscimento hardware e software del dispositivo in uso avverrà ...