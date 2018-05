Roma | auto prende fuoco sul Gra | traffico paralizzato anche per altro incidente

Incidente Roma - auto contro un muro : morto 19enne/ Velletri - gravissima la fidanzatina di 16 anni : Un ragazzo di 19 anni è morto mentre la fidanzata di 16 anni si trova in condizioni gravissime in ospedale, dopo che la vettura guidata dal giovane si è schiantata ieri notte contro un muro(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 13:03:00 GMT)

Casa delle donne di Roma - mozione per “riallinearla alle esigenze del Comune”. Le attiviste : “Cancella nostra autonomia” : Ancora incerto il destino della Casa Internazionale delle donne di Roma. È approdata oggi in Consiglio comunale (la discussione è prevista per giovedì 17 maggio con tanto di presidio in Campidoglio da parte delle attiviste) la mozione – prima firmataria Gemma Guerrini, consigliera 5 Stelle e presidente della Commissione delle elette del consiglio comunale di Roma – con cui si chiede che la sindaca Virginia Raggi e la giunta si ...

Roma : Incidente tra auto e moto - morto il centauro : Roma – Non ce l’ha fatta. È morto il 48enne che ieri pomeriggio a Roma, alla guida di una moto, e’ rimasto coinvolto in un Incidente stradale con due auto in via di Lunghezzina all’altezza dello svincolo della A24. I conducenti delle due auto sono stati medicati in codice verde al Policlinico di Tor Vergata. La dinamica dell’accaduto e’ al vaglio del gruppo Torri della Polizia locale ...

Roma - frontale tra taxi e auto : 3 feriti - 2 gravi : Roma, 15 mag. - (AdnKronos) - Incidente frontale tra un'auto e un taxi in viale Vaticano all'altezza dei Musei Vaticani a Roma. È accaduto poco dopo le 3.30 e sul posto sono intervenuti i vigili urbani del I Gruppo Prati. Nello scontro tre uomini, passeggeri del taxi, sono rimasti feriti: si tratta

Manifesto anti-aborto a Roma - quello dei fondamentalisti cattolici è un autogol : “L’aborto è la prima causa di femminicidio nel mondo. #stopaborto”. Questo è il testo del grande Manifesto, fotografato su via Salaria a Roma e segnalato attraverso i social con tempestività dal network Rebel. L’immagine del ventre prominente (senza il resto del corpo) sorretto da due mani protettive e sormontato appunto dal testo citato sta facendo il giro dei social, suscitando una crescente indignazione e numerosi appelli alla ...

Albero di 12 metri cade su un autobus a Roma : ferito l'autista : Un platano, alto 12 metri, è caduto nella notte su un autobus di linea a Roma ferendo lievemente l'autista. È accaduto intorno alle tre in viale delle Milizie, nel quartiere Prati. Secondo quanto si è appreso, nella caduta l'Albero ha infranto il vetro anteriore del bus Atac della linea N1 e qualche scheggia ha ferito il conducente agli occhi.l'autista è stato portato all'ospedale oftalmico e refertato con qualche ...

Bomba d'acqua su Roma - soccorsi automobilisti : Roma, 12 mag. (AdnKronos) - Un'altra Bomba d'acqua su Roma, in via Marco Simone, via Palombarese e via Tiburtina, località Setteville. I vigili del fuoco sono intervenuti per allagamenti e alberi caduti in seguito a forti piogge. Alcune persone rimaste bloccate nelle proprie auto a causa del maltemp

