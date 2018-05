Riassunto del daytime di Amici17 del 17 05

wittytv

: RT @mpiacenonaver1: riassunto del programmacontratto lega/S : ' Annamo nei mejo ristoranti, magnamo e bevemo come zozzi poi il conto lo pag… - LetiziaGargiulo : RT @mpiacenonaver1: riassunto del programmacontratto lega/S : ' Annamo nei mejo ristoranti, magnamo e bevemo come zozzi poi il conto lo pag… - titzbiltz : RT @mpiacenonaver1: riassunto del programmacontratto lega/S : ' Annamo nei mejo ristoranti, magnamo e bevemo come zozzi poi il conto lo pag… - giovanniverni : RT @marcoimarisio: Riassunto del contratto di governo tra M5S e Lega rivelato da @HuffPostItalia (complimenti per lo scoop): uno Stato di P… -

(Di giovedì 17 maggio 2018) La puntata di oggi di Amici si apre con i cantanti della Squadra Blu che ricevono l’assegnazione del duetto con Massimo Ranieri e J-Ax. Dopo l’assegnazione alla Squadra Blu, è il momento di scoprire chi sarà l’ospite con cui duetterà uno degli allievi della Squadra Bianca: per loro ci sarà Fedez che ha scelto di condividere il palco con Biondo. Il cantante si mette subito a lavoro per preparare la nuova assegnazione. Irama ed Emma sono in saletta e provano il loro duetto “Cheap Thrills”. Duetto anche per Einar e Carmen che dovranno esibirsi in “La vida es bella”, i due cantanti sono in saletta per tradurre il testo e provare. Per la Prova Proibitiva di Pole Dance i due ballerini Lauren e Bryan sono a lavoro e provano i passi con cui si esibiranno al Serale. Emma e Carmen in vista della puntata di sabato 19 maggio ripassano i brani che gli ...