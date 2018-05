“La Corrida” ecco tutte le anticipazioni dell’ultima puntata del varietà condotto da

domanipress

(Di giovedì 17 maggio 2018) Ritorna in prima serata domani su Rai1 “La Corrida” giunta alla suafinale. Padrone di casa Carlo Conti con la partecipazione della valletta Ludovica Caramis e con l’orchestra diretta dal maestro Pinuccio Pirazzoli. Ilideato 50 anni fa da Corrado e dal fratello Riccardo Mantoni chiude i battenti di un’edizione che ha ricevuto entusiasmanti consensi da parte sia del pubblico da casa che sui social. A quest’ultima e sesta, in onda domani sera, ne farà seguito una settima dal titolo “Il meglio di…” – in onda venerdì 25 maggio – in cui saranno trasmessi i momenti più esilaranti e divertenti del programma. Nell’ appuntamento di venerdì 18 maggio, nuovi dilettanti allo sbaraglio porteranno sul palco esibizioni realizzate con originalità e simpatia, ma anche con orgoglio e impegno. Perché per tutti l’obiettivo è ottenere la fiducia del ...