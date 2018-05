Cane corso | carattere e prezzo

ideegreen

: La band Lostraniero in concerto al Cane di Corso Perrone. - tomasotorre : La band Lostraniero in concerto al Cane di Corso Perrone. - Sonia17198860 : RT @EliElicats: LOKI CANE CORSO PURO RINCHIUSO STA SOFFRENDO IN UN ALLEVAMENTO A CUMIANA (TO) ABBIAMO MESSO IN STALLO UN - Sonia17198860 : RT @EliElicats: Leone Cane Corso di 6 anni in adozione Si cerca adozione per Leone Maschio di Corso di 6 anni intero e c -

(Di giovedì 17 maggio 2018), non significa “made in Corsica” e neppure, per estensione, “made in France”: ilè tutto italiano. Per non farsi trarre in inganno, bisogna rifarsi al latino: il termine “” deriva dal sostantivo femminile latino cohors (cohors, cohortis). Tra le sue traduzioni troviamo la spiegazione, e ile l’indole del. E’ innanzitutto il recinto della fattoria, l’aia, e ilè anche unda cortile, perché lo difende e difende chi lo abita. (altro…)Idee Green.