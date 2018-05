Calciomercato Genoa | Preziosi scatenato | “Perin alla Juve? Mattia ha scelto Ho chiuso

Calciomercato Genoa - altro movimento : arrivo a parametro zero : Calciomercato Genoa – Il Genoa al lavoro per la prossima stagione, dopo la salvezza raggiunta nel campionato di Serie A si pensa al futuro, in particolar modo primo importante colpo con l’arrivo di Criscito, innesto di grande qualità ed esperienza. Ma non è finita, secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ la dirigenza ha individuato in Vodisek, giovane calciatore classe 1998 del club sloveno NK Olimpia Lubiana, un ...

Calciomercato Criscito : «Genoa - torno come ti avevo promesso» : GENOA - "Sono felice di tornare a casa" . Domenico Criscito si prepara a tornare al Genoa . Il difensore, che si è appena separato dallo Zenit, ha infatti pubblicato sul proprio profilo Instagram un'...

PERIN ALLA JUVENTUS/ Calciomercato - sarà lui il vice Szczesny? C'è l'accordo col calciatore e il Genoa! : PERIN ALLA JUVENTUS? Calciomercato: sarà lui il vice di Szczesny? Mirante e Marchetti rimangono le alternative, ma con il portiere del Genoa ci sarebbe più concorrenza tra i pali.(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 12:41:00 GMT)

Calciomercato - Criscito : addio da brividi allo Zenit. Giocherà nel Genoa - pronto un quinquennale : Dopo sette anni allo Zenit, Mimmo Criscito è pronto a riabbracciare l'Italia. Nella prossima stagione Giocherà infatti nel Genoa, squadra del suo cuore in cui aveva promesso di terminare la carriera. ...

Calciomercato Juventus - occhi su Perin : offerta con contropartita al Genoa : Calciomercato Juventus- La Juventus ha conquistato lo scudetto con una giornata d’anticipo, alla squadra di Massimiliano Allegri è bastato il pareggio nella gara in trasferta contro la Roma. Adesso la dirigenza può programmare al meglio il futuro, valutazioni in corso per quanto riguarda il mercato e soprattutto per il ruolo di portiere. L’addio di Buffon lascia una casella libera, il titolare sarà Szczesny ma la Juventus ha ...

Calciomercato Genoa - Preziosi allo scoperto : la verità su Perin : Calciomercato Genoa – Il Genoa si prepara a concludere la stagione, ultime due partite per migliorare il bottino in classifica. Testa anche al mercato estivo, un protagonista sarà sicuramente il portiere Perin, nel mirino di importanti club. La conferma è arrivata direttamente dal presidente Preziosi, ecco le dichiarazioni come riporta la ‘Gazzetta dello Sport’: “È vero, nell’ultimo incontro in Lega a Roma, Marotta ...

Calciomercato Juventus - contatti con il Genoa per Perin : Con l'ormai quasi certo addio di Buffon, sarà Szczesny a raccogliere l'eredità del n.1 e capitano bianconero in casa Juventus. Nelle ultime ore però, nell'ottica di avere una coppia affidabile di "...

Laxalt alla Roma?/ Calciomercato news - Bruno Peres verso l'Inter per puntare al terzino del Genoa : Calciomercato news, movimenti sulle fasce: Laxalt nel mirino della Roma, che potrebbe già salutare Bruno Peres cercato invece dall'Inter, al posto del partente Cancelo.(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 10:00:00 GMT)

Calciomercato - derby Genoa-Sampdoria : Romulo nel mirino : Il Calciomercato è ancora lontano, prima deve finire la stagione ma i club di Serie A provano ad anticipare i tempi per la prossima stagione. Stagione da dimenticare per il Verona, ufficialmente retrocesso in Serie B, il più positivo per la squadra di Pecchia è stato sicuramente Romulo, il centrocampista ha dimostrato di meritare il massimo campionato. In particolar modo due club hanno messo Romulo nel mirino, si tratta di Genoa e Sampdoria, si ...

Calciomercato Genoa - non solo Criscito : ecco il secondo acquisto per la prossima stagione : Calciomercato Genoa – Si sta per concludere una stagione altalenante per il Genoa, nel complesso la stagione può essere considerata positiva, la salvezza infatti è arrivata con anticipo. La dirigenza nel frattempo sta preparando la prossima stagione, sono stati infatti chiusi i primi due colpi. Il primo porta il nome di Domenico Criscito, si tratta di un importante innesto per la fascia. Ma non è tutto, ecco anche Lorenzo Callegari, classe ...

Calciomercato Genoa - l’agente di Criscito : “ecco la nostra decisione” : Calciomercato Genoa, è fatta per Criscito – “C’erano tante squadre su Criscito, ma nonostante ci sia stata qualche tentazione alla fine il ragazzo ha scelto nuovamente il Genoa”, sono queste le parole di Andrea D’amico, agente di Domenico Criscito, importanti indicazioni a Crc. “Il contratto col Genoa non è stato ancora depositato, ma posso dire che ci siamo quasi. Mimmo aveva piacere di ritornare nella ...

Calciomercato - Criscito : parla l'agente : «Ritorno al Genoa ufficiale a breve» : NAPOLI - " Criscito - Genoa ? Il contratto non è stato ancora depositato, per cui non è ufficiale, ma la prospettiva è vicina alla verità" . Andrea D'Amico , procuratore del giocatore dello Zenit, ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Genoa - le ultime su Giuseppe Rossi : Calciomercato Genoa – Il Genoa ha raggiunto la salvezza nel campionato di Serie A, stagione che può essere considerata comunque positiva per il club rossoblu. Adesso si pensa alla pRossima stagione ed al mercato, mossa a sorpresa con la conferma in panchina del tecnico Ballardini. Una situazione da chiarire sarà quella legata a Giuseppe Rossi, il calciatore vorrebbe rimanere un’altra stagione ed il club ha l’opzione di rinnovo ...

Calciomercato Genoa - ribaltone nelle ultime ore : sorpasso per il dopo-Perin : Calciomercato Genoa – Il Genoa ha raggiunto con anticipo la salvezza nel campionato di Serie A, stagione altalenante per gli uomini di Ballardini che adesso pensano anche alla prossima stagione. Dopo aver confermato il tecnico la prima situazione da seguire sarà quella del portiere con Perin che quasi certamente sarà ceduto. Per il sostituto nome a sorpresa, secondo quanto riporta Sky Sport al suo posto il Genoa sta pensando ad Emil Audero ...