Montante | anche l’attuale presidente di Confindustria Sicilia Catanzaro è indagato

Il caso Montante avvelena la Sicilia : le accuse toccano anche la politica : Decine di intercettazioni proverebbero l'esistenza di un sistema che arrivava alla Regione Siciliana. Si avvaleva di una rete di talpe e nascondeva numerosi dossier in una stanza segreta della sua ...

Caltanissetta - arrestato Montante ex presidente Sicindustria : 'Spiava indagini'. 22 indagati - anche Schifani : L'ex presidente di Confindustria Sicilia Antonello Montante, attualmente presidente della Camera di Commercio di Caltanissetta e presidente di Retimpresa Servizi srl di Confindustria Nazionale, è ...

Corruzione : Procuratore Caltanissetta - nei dossier di Montante anche magistrati : Palermo, 14 mag. (AdnKronos) – Ci sono anche magistrati, oltre a rappresentanti delle forze dell’ordine, nel dossier rinvenuto tempo fa in un caveau riservato nell’abitazione di Antonello Montante. A dirlo ai giornalisti è il Procuratore capo di Caltanissetta Amedeo Bertone parlando dell’operazione che oggi ha portato al’l’arresto dell’ex Presidente degli industriali siciliani. ‘Sono quaranta le ...

Sicilia - con Montante altri 21 indagati : anche Renato Schifani e i vertici Aisi : Il pm Bertone: "Montante ha costruito un sistema di potere indossando la veste della legalità, costruendo il sistema Montante''

Corruzione : arresto Montante - in manette anche due poliziotti - un carabiniere e un finanziere : Palermo, 14 mag. (AdnKronos) – Ci sono anche due poliziotti, un carabiniere e un finanziere tra le sei persone arrestate all’alba di oggi nell’ambito dell’indagine che ha portato ai domiciliari l’imprendtore Antonello Montante, ex Presidente di Confindustria Sicilia. Si tratta di un capocentro della Dia di Palermo poi trasferito ai Servizi segreti, un poliziotto in pensione, un sostituto commissario in servizio alla ...

Confindustria - arrestato Antonello Montante : “Spiava le indagini dei magistrati”. Coinvolti anche poliziotti : Era considerato un paladino della legalità, il simbolo della riscossa degli imprenditori siciliani contro Cosa nostra. Ma dopo le indagini iniziate tre anni fa per concorso esterno in associazione mafiosa, per Antonello Montante sono scattati gli arresti domiciliari. L’ex presidente di Sicindustria e attuale presidente della Camera di commercio di Caltanissetta è accusato dagli inquirenti di associazione a delinquere finalizzata alla ...

Caltanissetta : arresto Montante - coinvolti anche esponenti forze ordine : Palermo, 14 mag. (AdnKronos) - Ci sono anche esponenti delle forze dell'ordine tra le persone coinvolte nell'inchiesta che all'alba di oggi ha portato all'arresto di Antonello Montante, ex Presidente degli industriali siciliani, ai domiciliari per associazione a delinquere finalizzata alla corruzion