Lo stupore immotivato sul contratto di governo

(Di mercoledì 16 maggio 2018) Non so se ildi M5S e Lega vedrà la luce. Mi colpiscono però alcune reazioni incomprensibili e per certi versi inadeguate alla bozza di "di" circolato sulla stampa. Non so come sarà il testo definitivo ma è già utile discuterne.Il cosiddetto comitato di conciliazione, ad esempio, è probabilmente antiestetico, un po' rozzo ma non mi pare abbia niente di eversivo. È, nella logica del proporzionale, lo strumento di un ruolo forte dei partiti rispetto alla dimensione istituzionale. Terminologia contrattualistica a parte, non siamo di fronte a niente di innovativo. Semmai ad un ritorno al passato.I vertici di maggioranza, che evidentemente abbiamo rimosso dalla memoria, cos'altro erano di diverso dal comitato di conciliazione evocato?Può non piacere, si può certamente rimpiangere il maggioritario perduto ...