Volleyball Nations League | l’Italia pronta all’esordio contro la Turchia

sportfair

: Ma le partite della Nations League (che non riguardano le nazionali italiane) si potranno vedere sempre sul canale… - Wandering__Soul : Ma le partite della Nations League (che non riguardano le nazionali italiane) si potranno vedere sempre sul canale… - thevolleynews : Questa notte le azzurre di Davide Mazzanti scenderanno in campo a Lincoln per affrontare la Turchia di Giovanni Gui… - PugliaVM : Volleyball Nations League: le parole di Ofelia Malinov in vista di Italia Turchia -

(Di martedì 15 maggio 2018) Inizia oggi il cammino dell’Italia nel: le azzurre esordiranno questa nottelaPer la nazionale italiana femminile è arrivato il momento dell’esordio nella nuova. Questa notte (ore 24) le azzurre di Davide Mazzanti scenderanno in campo a Lincoln per affrontare ladi Giovanni Guidetti: la gara sarà trasmessa in differita da RaiSport + HD a partire dalle ore 00.50. Il matchla nazionale turca segnerà l’inizio di un lungo cammino per Malinov e compagne che nell’arco di cinque settimane faranno tappa a Suwon (Corea del Sud), Hong Kong, Rotterdam e infine a Eboli (12-14 giugno). La speranza del gruppo azzurro è quella di ripetere le ottime cose fatte vedere la scorsa stagione, quando nel World Grand Prix arrivò un bellissimo secondo posto, dietro solo al Brasile. Per fare ciò le ragazze di Davide ...