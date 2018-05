“Mi sentivo così ” Francesco Monte e Paola Di Benedetto | la verità sulla storia più

caffeinamagazine

(Di martedì 15 maggio 2018) Sembrava scritto. Da quando erano arrivati in Honduras non si erano tolti gli occhi di dosso. Giovani, bellissimi, famosi. Lei con un passato da Madre Natura nel programma “Ciao Darwin” di Paolo Bonolis, lui ex tronista con il cuore a pezzi, tradito davanti a tutta la nazione da Cecilia Rodriguez che, nella casa del Grande Fratello Vip, aveva conosciuto Ignazio Moser con il quale da qualche mese fa coppia fissa. Sembravano perfetti insieme e invece non è stato. Dopo una relazione di qualche mese il belsi sono detti addio. Qualcosa alla finenon ha funzionato. Ora è proprioa spiegare il perché dell’interruzione di questa: “Sull’Isola ho vissuto una bellissima esperienza con, lei è stata importante. Poi, quando siamo tornati in Italia, ho capito che il mio cuore non batteva per lei, che non l’amavo. Certo, stavamo bene insieme, ma da ...