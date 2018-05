Australia | dona per l' ultima volta l' uomo dal sangue speciale

Australia - in pensione donatore 'speciale' : ha salvato 2 - 4 milioni di bambini : ... nel 1999 - È probabilmente il mio unico talento' In un'intervista separata con 9News in Australia , ha aggiunto: 'Ho salvato molte vite e ho salvato molti nuovi bambini nel mondo. Quindi questo mi ...

Australia - va in pensione James Harrison - il donatore di sangue dal «braccio d’oro» : James Cristopher Harrison, meglio noto come «l’uomo dal braccio d’oro», è andato in pensione. Prima di farlo ha però salvato la vita ad almeno due milioni di bambini donando il sangue 1173 volte. Lo ha fatto in Australia e per la legge, ora che ha compiuto 81 anni, non è più idoneo ad effettuare donazioni. L’undici maggio per lui e per tutto lo staff del centro donazioni Town Hall Donor Center di Sidney è stata una giornata ...

