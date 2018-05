Un Posto al Sole | anticipazioni 14 – 18 maggio 2018

Un Posto al Sole Anticipazioni 15 maggio 2018 : Elena scende a patti con Enriquez : Dopo aver tentato invano di incastrarlo, la Giordano accetterà la proposta di lavoro del suo aguzzino. Ma ad una sola condizione...

Nuovo ingresso nel cast di Un Posto al Sole - Lucio Caizzi sarà Tiziano - dettagli Video : Dopo il fragore dei festeggiamenti per il conmento dello storico e importantissimo traguardo delle 5000 puntate, proseguono le puntate classiche della celebre e amatissima soap partenopea “Un Posto al Sole”. In questa settimana fara' il suo ingresso nella soap un Nuovo personaggio che fin da subito si inserira' tra le ordinarie vicende dei protagonisti della serie napoletana. Quando entrera' in scena? Nel corso della trasmissione delle puntate ...

Nuovo ingresso nel cast di Un Posto al Sole - Lucio Caizzi sarà Tiziano - dettagli : Dopo il fragore dei festeggiamenti per il conseguimento dello storico e importantissimo traguardo delle 5000 puntate, proseguono le puntate classiche della celebre e amatissima soap partenopea “un Posto al Sole”. In questa settimana farà il suo ingresso nella soap un Nuovo personaggio che fin da subito si inserirà tra le ordinarie vicende dei protagonisti della serie napoletana. Quando entrerà in scena? Nel corso della trasmissione delle puntate ...

Un Posto al sole anticipazioni : tornano GIOVANNA e le trame poliziesche [ANTEPRIMA] : Negli ultimi mesi, diversi fan di Un posto al sole ci hanno scritto di non aver ben compreso il “finale aperto” della storyline legata al losco Gaetano Prisco, chiedendoci se la trama in oggetto sarà ripresa a breve. In realtà a noi NON risulta che tale storia tornerà presto al centro della scena, anche perché il finale – a dirla tutta – è stato piuttosto chiaro: Valentina cercherà di riprendere in mano le redini della ...

Un Posto al sole anticipazioni : LUCIO CAIZZI interpreta TIZIANO - novità! : Dopo i riflettori puntati sulla sua puntata numero 5000, Un posto al sole torna alla normalità e introduce proprio da questa settimana una novità che riguarda il cast, nel quale entra un attore già noto al pubblico delle fiction tv! Tutto inizia quando Michele Saviani (Alberto Rossi) chiederà a Viola (Ilenia Lazzarin) di riprendere la sua trasmissione in radio, mettendola di fronte a un vero e proprio dilemma. La ragazza, pur tentata dalla ...

'Un Posto al sole' - dal 21 al 25 maggio - il ritorno di Luca e la scelta di Anita Video : “Un posto al sole”, la storica soap opera in onda quotidianamente su Rai Tre, continua ad appassionare il pubblico che, da oltre cinquemila puntate, segue gli intrighi relativi agli abitanti di Palazzo Palladini a Posillipo. Le prossime puntate saranno incentrate ancora sul controverso e problematico personaggio di Anita Falco, sempre più dipendente dalla droga, che però si ritrovera' faccia a faccia di nuovo con suo padre, Luca Grimaldi, che ...

'Un Posto al sole' - dal 21 al 25 maggio - il ritorno di Luca e la scelta di Anita : “Un posto al sole”, la storica soap opera in onda quotidianamente su Rai Tre, continua ad appassionare il pubblico che, da oltre cinquemila puntate, segue gli intrighi relativi agli abitanti di Palazzo Palladini a Posillipo. Le prossime puntate saranno incentrate ancora sul controverso e problematico personaggio di Anita Falco, sempre più dipendente dalla droga, che però si ritroverà faccia a faccia di nuovo con suo padre, Luca Grimaldi, che ...

Un Posto al Sole - la puntata 5000 tra ritorni e sorprese : Un Posto al Sole festeggia le 5000 puntate questa sera, venerdì 11 maggio, con uno speciale di un'ora in onda su Rai 3 dalle 20.35. Un doppio appuntamento dal sapore particolare che ruota intorno a Raffaele Giordano (Patrizio Rispo), storico portiere di Palazzo Palladini: una caduta 'in servizio' sarà l'incidente scatenante di un viaggio onirico che avrà svolte inattese per il personaggio e per il pubblico. ...

Un Posto al sole - mai vista la moglie di Patrizio Rispo? Che storia! Chi è la donna della sua vita : ‘Un posto al sole’ non è una soap. È ‘la soap’, almeno in Italia perché la più longeva in assoluto. Ambientata a Napoli, va in onda dal lontano 21 ottobre 1996 su Raitre e venerdì 11 maggio 2018 i fan hanno assistito alla puntata numero cinquemila che ha visto come protagonista, quasi assoluto, Raffaele, il portinaio di Palazzo Palladini, un uomo buono e di fede con un’allegria innata che caratterizza le sue ...

Un Posto al Sole - anticipazioni 14-18 maggio : la clamorosa decisione di Elena Video : Ben ritrovati con un nuovo spazio dedicato a Un Posto al Sole [Video], il tissimo sceneggiato napoletano che l'11 maggio festeggia il traguardo delle cinquemila puntate. Cosa accadra' negli appuntamento che verranno trasmessi dal 14 al 18 maggio 2018? Gli spoiler ci rivelano che Elena prendera' una decisione inaspettata mentre Filippo rischiera' d'essere scoperto dalla moglie. Per conoscere le trame dettagliate consigliamo di leggere l'intero ...

UN Posto AL SOLE - anticipazioni puntata di lunedì 14 maggio 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE di lunedì 14 maggio 2018: Marina Giordano (Nina Soldano) è destinata a subire una sconfitta personale e lavorativa da parte di Veronica Viscardi (Caterina Vertova)… Elena (Valentina Pace), sempre più tesa per via dei rapporti pessimi con la madre e della questione Enriquez (Rodolfo Corsato), prende una fondamentale decisione che coinvolge anche Niko Poggi (Luca Turco) e il suo studio. Michele ...

Un Posto al Sole - dopo 18 anni resuscita Rita Giordano : L'uscita di scena di Rita Giordano , uccisa con un colpo di arma da fuoco, proprio non era andata giù ai tanti fan di Un Posto al Sole . Sono passati ben 18 anni, ma il colpo di scena sta per arrivare.

Un Posto al Sole - il colpo di scena : dopo 18 anni 'resuscita' Rita Giordano : L'uscita di scena di Rita Giordano , uccisa con un colpo di arma da fuoco, proprio non era andata giù ai tanti fan di Un Posto al Sole. Sono passati ben 18 anni, ma il colpo di scena sta per arrivare. ...

Un Posto al sole puntata numero 5mila in onda venerdì 11 maggio : anticipazioni #upas5000 : La prima puntata è andata in onda il 21 ottobre del 1996 su Rai3 e per 22 anni non ha mai abbandonato i telespettatori facendone la soap opera più longeva d’Italia. Adesso, Un posto al sole (prodotta da Rai e FremantleMedia) si appresta a spegnere le 5mila candeline. Un traguardo importante che verrà raggiunto con la messa in onda della puntata speciale di venerdì 11 maggio alle 20.40, una puntata che durerà un’ora ovvero il doppio ...