“Lo ha fatto per lui” Giulia De Lellis | il nuovo tatuaggio la dice lunga Nel disegno

GF : Angelo Sanzio si sbottona. Durante la cena ha spifferato tutto : “Lo abbiamo fatto” : Il Grande Fratello sta scatenando una serie infinita di polemiche. Sotto attacco il dubbio gusto del reality che ha detta di tanti (persino secondo Alfonso Signorini) sta sfociando nell’abisso del trash. In queste ore è stata confezionata la ciliegina da mettere sulla torta. Durante la scorsa serata, infatti, Angelo Sanzio ha raccontato un episodio che ha lasciato tutti senza parole. Il giovane ha svelato di aver avuto un rapporto ...

“Lo ha baciato!”. Ken umano all’attacco (e l’altro ‘rosica’). Lo ha fatto proprio con lui - il bello e ribelle dell’edizione numero 15 : Il Ken umano. Esatto, proprio lui. L’attrazione – senza offesa, non ce ne voglia il caro Rodrigo – che Barbara D’Urso ha scelto per ridare brio al Grande Fratello edizione numero 15. Un’ edizione che i ben pensanti non guarderebbe neppure con il binocolo – come la più sfigata squadra di serie A un trofeo europeo (potete aggiungere un nome qualsiasi a discrezione del vostro credo calcistico – impallinata dalla critica e presa di mira da ...

“Ma è senza mutande!”. Grande Fratello choc - eccone un’altra. ‘In libertà’ davanti agli altri (e all’Italia intera) : “Lo ha fatto come se stesse a casa sua…” e naturalmente le telecamere riprendono tutto. Et voilà - il trash è (ancora) servito! : Abbiamo imparato a conoscere Alberto, il Tarzan di Viterbo, soltanto in questi ultimi giorni, ovvero dopo che senza indugi si è messo dalla parte di Aida, nell’eterna lotta tra il male minore e il male peggiore, all’interno della casa del Grande Fratello. Solo qualche giorno fa, durante la diretta serale, aveva ironizzato coi suoi compagni di “Dormire con il phon nel comodino”. Era notte e seduti in veranda, i concorrenti si stavano ...

“Lo hanno fatto prima di ucciderla e smembrarla”. Pamela Mastropietro - ecco cosa è successo alla 18enne romana prima della orribile fine a Macerata. Altri particolari choc che emergono dalle indagini : Sono in programma sabato i funerali di Pamela Mastropietro, la 18enne romana uccisa e fatta a pezzi lo scorso mese di gennaio. Mesi difficili, di indagini serrate, interrogatori e fiumi di inchiostro. Una storia dalle tinte fosche che ora si arricchisce di un nuovo particolare. Secondo la Procura infatti Innocent Oseghale il nigeriano coinvolto in prima persona nell’omicidio di Pamela l’avrebbe “costretta ad avere un rapporto sessuale ...

“Lo hanno fatto!”. Gf : notte torrida e hot. I due concorrenti sono stati beccati e a quanto pare qualcuno ha visto ‘il fattaccio’. La coppietta nega tutto - ma i fatti parlano da soli : “Vi ho sgamato” : È diventato uno dei dilemmi più gettonati del Grande Fratello, almeno per i fan. In queste ore, oltre alla faida ‘tutti contro Aida’, si è sviluppato anche il filone hot. In molti infatti si chiedono se Luigi Favoloso e Patrizia Bonetti hanno consumato. Da quando si sono conosciuti i due concorrenti non si levano gli occhi (e non solo) di dosso. L’imprenditore campano che è entrato nella casa come fidanzato di Nina Moric ...

Isola - Stefano “Lo ha fatto subito”. Dopo tre lunghi mesi in Honduras - De Martino è arrivato in Italia. Felice - soddisfatto ma con un desiderio enorme… La prima cosa quando è tornato? Ovviamente - questa : Eccoci. Ci siamo. Mancano poche ore e poi scopriremo chi sarà il vincitore della tredicesima edizione dell’Isola dei famosi. Un’edizione piena di colpi di scena, quella di quest’anno, che ha sollevato non poche polemiche. Tutto è iniziato con Eva Henger che, durante la seconda puntata, ha accusato Francesco Monte di aver fatto uso di marijuana quando tutti erano ancora nella villa e il gioco non era ufficialmente iniziato. Quell’accusa è costata ...

Cannes 2018 - “Loro” film di Sorrentino assente/ “La natura del progetto ci ha fatto esitare” - parla Frémaux : Paolo Sorrentino con il film "Loro" è il grande assente di Cannes 2018. “Ci ha fatto dubitare la natura del progetto”, ha spiegato Therry Frémaux. Le selezioni non sono ancora concluse.(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 11:10:00 GMT)

“Lo hai fatto anche con lei!”. Uomini e Donne - tra Gemma e Giorgio è scontro totale. Si erano promessi di ignorarsi per sempre - ma la Galgani lo ha tirato in ballo su un argomento (molto) ‘particolare’ e Manetti si è imbufalito. Parole di fuoco : Nessuno sa con certezza quando se ne uscirà. La saga di non amore tra Gemma Galgani e Giorgio Manetti è diventata una barzelletta epocale. Per un po’ i fan ci hanno creduto: si piacevano, ci hanno provato, poi lei si è fatta prendere dalle fregole e ha mandato tutto all’aria. La dama pensava che lui l’avrebbe inseguita, ma il gabbiano giustamente se l’è data a gambe. Non se la sentiva di avere a fianco una donna così umorale. A quel punto ...

“Lo ha fatto troppo”. UeD : Gemma Galgani ci risiamo. La storia con Giorgio Manetti sembra una soap - ma qualcosa unisce la coppia in modo indissolubile. La dama di Torino svela un particolare inedito proprio sul gabbiano e il loro amore : Ogni giorno a Uomini e Donne succede qualcosa che accende l’interesse dei fan. Grande protagonista di questa stagione è il trono over che sta avendo ascolti da urlo. Ovviamente a tenere sempre banco è la storia tra Gemma Galgani e Giorgio Manetti che non si sa ancora dove andrà a parare. I telespettatori più critici sostengono che questo andirivieni sia solo fatto a uso e consumo degli ascolti, che sia tutto preparato a puntino. Ma sono ...

“Lo abbiamo fatto fino al mattino”. Francesco Monte lo rivela a Verissimo. L’ex tronista - ospite del salotto di Silvia Toffanin insieme alla sua Paola Di Benedetto - confessa segreti molto intimi del loro primo incontro dopo l’Isola. Che roba… Vietato ai minori? : Si amano? Quando lui è tornato in Italia a seguito del caos scatenato dal canna-gate, ce lo siamo chiesti un po’ tutti: ma tra Francesco Monte e Paola Di Benedetto durerà? Oppure quello sull’Isola dei Famosi era solo un fuoco di paglia destinato a morire subito? Quando lui è tornato in Italia, molto hanno pensato che l’avrebbe dimenticata. O che lei avrebbe dimenticato lui. E invece lui l’ha aspettata fino all’ultimo secondo e quando lei è ...

“Lo ha fatto prima della diretta”. Isola dei Famosi - in studio il gelo è totale. Durante la trasmissione - mentre gli occhi erano puntati sulla Marcuzzi furiosa - a uno dei vip succedeva qualcosa di molto imbarazzante che non è sfuggito agli spettatori più attenti. “Una bomba a orologeria” : L’ottava puntata de L’Isola dei Famosi è stata un bel caos. Alessia Marcuzzi ha perso la pazienza con Eva Henger che continuava a insistere per poter parlare del canna-gate. La padrona di casa, forse esagerando un po’, ha perso la testa e ha aggredito la Henger così: “Sei andata tu in tutte le trasmissioni a parlarne. Non fare la buona samaritana adesso. Tu hai detto la tua verità però non fare discorsi moralisti a me quando io non sono mai ...

“Ha dormito con lei!”. Isola : rivelazione choc della moglie di Amaurys Perez. Da giorni sibila il vento del pettegolezzo : “Due naufraghi impegnati lo hanno fatto”. E adesso - come un fulmine a ciel sereno - esce fuori la verità : “Lo hanno fatto sotto le coperte” : Negli ultimi giorni gira un pettegolezzo molto scottante sull’Isola dei Famosi, in particolare sul più irreprensibile dei concorrenti. Infatti le malelingue dicono che Amaurys Perez abbia passato la notte con una concorrente già impegnata sentimentalmente e con i capelli scuri. Ovviamente la voce è arrivata anche ad Angela Rende, la moglie del pallanuotista. Contattata dalla stampa la donna ha voluto sottolineare alcuni aspetti. ...