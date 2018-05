Blastingnews

: Reddito di autonomia da 1.800 euro per 6 mesi. Nuova soluzione per la povertà? Tra i vari punti del contratto di G… - SCUOLATUTTIUNIT : Reddito di autonomia da 1.800 euro per 6 mesi. Nuova soluzione per la povertà? Tra i vari punti del contratto di G… - Icios007 : RT @JakDavide: @zaiapresidente la Lega veneta da che parte sta? Con i Veneti autonomisti o prendiamo sempre i voti dei veneti “ che non son… - JakDavide : @zaiapresidente la Lega veneta da che parte sta? Con i Veneti autonomisti o prendiamo sempre i voti dei veneti “ ch… -

(Di sabato 12 maggio 2018) Che siano giorni decisivi questi per la formazione di un nuovo Governo è cosa risaputa. Ripetuti incontri tra Salvini e Di Maio, rispettivamente per Lega e Movimento 5 Stelle sono propedeutici alla nascita di un Esecutivo dopo le elezioni del 4 marzo scorso. Se sul nome del Premier o dei Ministri c’è ancora da lavorare, sembra esserci una certa sintonia circa i provvedimenti da adottare. In queste ore si sente parlare di contratto di Governo, cioè di una intesa su alcuni punti programmatici da portare avanti da un Governo guidato da due partiti che per posizione, estrazione e indirizzo, sono nettamente distanti. Restano però in campo diversi punti di convergenza che sembrano essere stati gia' assodati da entrambi gli schieramenti. Riforma Fornero, Immigrazione, tasse edi cittadinanza. Dal punto di vista delle coperture finanziarie, probabilmente, la riforma delle ...