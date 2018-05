CAROLYN SMITH La presidente della giura di Ballando con le stelle raddoppia i suoi

Ballando con le stelle 2018/ CAROLYN SMITH e la sua malattia : "Non mi vergogno" : Ballando con le stelle 2018, in attesa della finalissima del prossimo 19 maggio, eccovi le prime anticipazioni e lo sfogo social di Carolyn Smith dopo le critiche ricevute in puntata.(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 05:30:00 GMT)

CAROLYN SMITH furiosa sul web : 'Avete rotto le p***e' : ecco cos'è successo Video : Ben ritrovati con un nuovo spazio dedicato a Carolyn Smith [Video], la popolare giudice di Ballando con le Stelle che da qualche tempo sta combattendo contro un brutto male. Alcuni giorni fa, attraverso un messaggio sui social, la cinquantasettenne britannica ha dato una bellissima notizia a tutti i suoi followers. Dopo un ulteriore controllo nel reparto d'oncologia dell'ospedale capitolino Sant'Andrea, i medici le hanno comunicato che il tumore ...

CAROLYN SMITH non mi vergogno di essere calva : Carolyn Smith non ci sta più e non le manda a dire e tramite un video pubblicato sul suo profilo “Instagram”, la Smith risponde a tutte le critiche che le sono state fatte per via del suo mostrarsi in pubblico senza indossare i soliti cappellini o foulards. La coreografa è malata di cancro da tempo, recentemente si è mostrata in pubblico e sui social con la testa senza capelli, sfoggiando con orgoglio la sua lotta contro la terribile malattia. ...

CAROLYN SMITH/ "Il tumore si sta riducendo" : poi lancia l'hashtag #iostobenecosicalva : CAROLYN SMITH annuncia che il tumore si sta riducendo: il giudice di Ballando con le stelle condivide la notizia con i fans continuando a sfoggiare il suo sorriso.

CAROLYN SMITH - gioia su Instagram per la giudice di Ballando : «Niente chemio - quel bastardo si è ridotto» : ' Sono veramente felice oggi! Niente chemio ma solo controlli... sono molto positivi! quel bastardo dell'intruso si sta riducendo '. Buone notizie per Carolyn Smith , che da anni combatte contro un ...

CAROLYN SMITH dopo i controlli in ospedale : “Quel bastardo dell’intruso si sta riducendo” : Continua a lottare Carolyn Smith. Con il sorriso sulle labbra, l’insegnante di danza e giudice di 'Ballando con le stelle’ combatte senza tregua contro il cancro che è tornato a minare la...

CAROLYN SMITH ha il cancro/ Senza turbante per dare coraggio a tutte le donne (Ballando con le stelle 2018) : Carolyn Smith si è presentata a Ballando con le stelle 2018 con la testa completamente rasata, per dare forza a tutte le donne che affrontano la sua stessa malattia.

La vita in diretta : CAROLYN SMITH parla del malore a Ballando : Carolyn Smith ospite a La vita in diretta ricorda il malore a Ballando 13 Durante la puntata di oggi, mercoledì due maggio, del programma di Rai Uno La vita in diretta, la coreografa Carolyn Smith, ai microfoni della conduttrice Francesca Fialdini, ha parlato più approfonditamente del malore che l’aveva colta durante una delle pause della puntata di sabato scorso di Ballando con le stelle 13, risoltosi nel migliore dei modi grazie ...

CAROLYN SMITH - BALLANDO CON LE STELLE/ La battaglia contro il tumore : "Io voglio vivere" (La Vita in Diretta) : CAROLYN SMITH, giurata di BALLANDO con le STELLE, a La Vita in Diretta: "Il tumore è tornato, ma lo ucciderò". Le ultime notizie sulla coreografa, che combatte il cancro al seno

Ballando con le Stelle - CAROLYN SMITH ha avuto un malore durante gli spot : "Paolo Belli mi ha salvata" : In un video su Instagram la giudice di Ballando con le Stelle Carolyn Smith ha rivelato di aver avuto un malore durante la pausa pubblicitaria dei quarti di finale di sabato scorso: "Voglio ringraziare una persona molto particolare, mio big brother, che è Paolo Belli, che in pratica con un piccolo sguardo ieri sera (sabato, ndr) nella trasmissione, lui è corso da me perchè in pratica ha visto che stavo male e he rescued me, ha salvato la ...

CAROLYN SMITH : malore a Ballando con le stelle/ Video - i ringraziamenti pubblici sotto accusa : Carolyn Smith, malore durante la puntata di Ballando con le stelle: la presidentessa della giuria prosegue, sempre con il sorriso, la sua battaglia contro il cancro, ecco cosa è successo.

