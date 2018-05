Epidemia colera in Yemen | OMS lancia vaccinazione di massa

Epidemia di colera in Yemen : l’OMS lancia vaccinazione di massa : Nello Yemen mezzo milione di persone devono essere vaccinate contro il colera prima dell’arrivo della stagione delle piogge, periodo a rischio che potrebbe peggiorare il numero di contagi. L’Organizzazione Mondiale della Sanità rende noto che sarebbero oltre un milione i casi sospetti da quando l’Epidemia è iniziata, nell’aprile 2017. L’OMS ha lanciato una vaccinazione di massa insieme all’Unicef e a Gavi ...

Epidemia di colera in Malawi : sale a 30 il bilancio delle vittime : Un’Epidemia di colera (scoppiata a seguito delle inondazioni degli ultimi mesi) sta provocando vittime in Malawi: il bilancio delle vittime è salito a 30, secondo quanto reso noto oggi in un comunicato dal Ministero della Salute, il quale precisa che il numero di infezioni è salito a 893 dai 844 casi registrati a marzo. Nella capitale Lilongwe i casi sono saliti a 352 dai 305 di marzo, mentre il bilancio delle vittime è salito da 14 a ...

OMS - Epidemia di colera in Somalia : 9 morti in 3 mesi : Un’epidemia di colera è esplosa nel dicembre del 2017 in quattro regioni della Somalia: ha contagiato 1.613 cittadini ed ha provocato la morte di 9 persone in tre mesi. I dati sono stati diffusi dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, secondo cui l’epidemia ha avuto origine a Beletweyne, nella regione di Hiraan, e poi si è diffusa nella regione di Banadir all’inizio di gennaio e poi nel Basso Juba e nel medio Shabelle ...

Yemen - Unicef : si teme una nuova Epidemia di colera nei prossimi mesi : Lo Yemen rischia di essere colpito da un’altra epidemia di colera in pochi mesi: il direttore dell’Unicef lancia l’allarme per il Medioriente. “Nel terzo anniversario della guerra civile in Yemen, dove ogni 10 minuti un bambino rischia di morire a causa di malattie prevenibili. Non prendiamoci in giro. Il colera tornerà. Tra poche settimane da qui inizierà la stagione delle piogge e senza un investimento grande e ...