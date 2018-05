Anpi Roma | sabato in piazza Esquilino per fine occupazione Palestina

25 aprile - a Roma il corteo dell'Anpi : Il corteo dell'Anpi si è snodato per le strade di Roma per le celebrazioni del 25 aprile, festa della Liberazione. I manifestanti, che hanno camminato sulle note di "Bella ciao", sono partiti dalla ...

25 aprile - Anpi in corteo a Roma dopo lo strappo della Comunità ebraica. Raggi : “Cammino unitario molto duro” : “Non siamo stati in grado di difendere la nostra manifestazione unitaria. E i fischi non riscriveranno la storia”, dice la sindaca di Roma Virginia Raggi dal palco della manifestazione per la Liberazione organizzata dall’Anpi dopo la rinuncia a partecipare al corteo per la presenza della Comunità palestinese che sfila con i suoi simboli, bandiere e kefieh. “Il cammino unitario è molto duro. Rompere è facile: noi non lo ...

25 aprile : corteo Anpi a Roma - assente la comunità ebraica. FOTO : 25 aprile: corteo Anpi a Roma, assente la comunità ebraica. FOTO La manifestazione dell'associazione dei partigiani è partita davanti alla regione Lazio e si conclude a Porta San Paolo. Polemiche per l'assenza della comunità ebraica della Capitale, che protesta per la partecipazione dei palestinesi con i loro ...

25 aprile : Comunità ebraica Milano - preoccupa decisione Anpi romana : Milano, 25 apr. (AdnKronos) – “La decisione dell’Anpi romana di non prendere le distanze dalle fazioni filopalestinesi e anti-israeliane che vogliono usare la celebrazione della libertà per spargere odio ci preoccupa”. Lo scrive la Comunità ebraica di Milano che in una nota “esprime piena solidarietà alla Comunità ebraica romana che nella giornata del 25 aprile non parteciperà alla consueta manifestazione in ricordo ...

25 aprile : corteo Anpi a Roma - in piazza bandiere Palestina : Al grido "Ora e sempre resistenza" e con in testa lo striscione "I partigiani" è partito il corteo organizzato dall'Anpi a Roma per il 25 aprile. Il corteo partito da via Genocchi, alle spalle della ...

Roma - 25 aprile con polemica : al corteo dell'Anpi assente la Comunità ebraica : Roma - Sarà un corteo unitario senza la Comunità ebraica di Roma quello che l' Anpi ha organizzato per oggi, anniversario della liberazione d'Italia. A scatenare la polemica, la notizia della presenza ...

Roma - 25 aprile con polemica : al corteo dell'Anpi assente la Comunità ebraica : "Inaccettabile la presenza della rappresentanza palestinese con simboli estranei allo spirito della giornata". Gentiloni: "Giorno di riscatto, un pensiero a...

25 aprile - salta manifestazione unitaria a Roma/ Anpi risponde a comunità ebraica : "Rispetto per partigiani" : 25 aprile, Anniversario della Liberazione d'Italia: in programma in tutta Italia cortei e manifestazioni per celebrare la Resistenza, festa Anpi a Roma(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 18:57:00 GMT)

25 APRILE - SALTA MANIFESTAZIONE UNITARIA A ROMA/ Anpi - scontro Ebrei-Palestinesi : storico “oblio collettivo” : 25 APRILE, Anniversario della Liberazione d'Italia: in programma in tutta Italia cortei e manifestazioni per celebrare la Resistenza, festa Anpi a ROMA(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 17:39:00 GMT)

25 aprile - Anniversario della Liberazione d'Italia/ Resistenza : cortei e manifestazioni - festa Anpi a Roma : 25 aprile, Anniversario della Liberazione d'Italia: in programma in tutta Italia cortei e manifestazioni per celebrare la Resistenza, festa Anpi a Roma(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 11:46:00 GMT)

Corteo 25 aprile a Roma : scontro Palestinesi-Israele/ “In piazza con le kefieh” : Ebrei “ora l’Anpi li escluda” : 25 aprile, Corteo unitario a Roma a rischio? scontro Palestinesi-Israele: "in piazza con bandiere e kefieh, vogliamo Palestina libera". Ebrei, "l'Anpi li escluda dalla manifestazione"(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 20:14:00 GMT)

La Comunità ebraica di Roma : "L'Anpi escluda i palestinesi o il corteo unitario del 25 aprile è a rischio" : "Senza una presa di posizione netta di Anpi e Campidoglio in merito alla presenza di gruppi organizzati con bandiere palestinesi e kefieh l'accordo per il corteo unitario del 25 aprile a Roma salta". Così la comunità ebraica di Roma riguardo la dichiarazione della comunità palestinese di Roma che ha annunciato che sfilerà alla manifestazione del 25 aprile nella capitale "con le kefieh e le bandiere ...