Pallanuoto femminile | Serie A1 2018 | al via la Final Six scudetto Tutti contro Catania

Pallanuoto femminile - A1 2018 : le migliori italiane dell’ultima giornata della regular season : Ultima giornata per la regular season di Pallanuoto femminile: terminata dunque sabato la stagione dell’A1, che ora vedrà il suo punto più importante con i play-off scudetto. Andiamo a vedere le migliori italiane di questo 18mo turno. Roberta Bianconi: la stella del campionato, quasi sicuramente la miglior giocatrice del torneo. L’azzurra, ex Olimpiacos, guida la sua corazzata Orizzonte Catania alla vittoria nel derby contro il ...

Pallanuoto femminile - A1 2018 : risultati e classifica della 18ma giornata. Retrocede il Messina : Diciottesima giornata per il campionato di Pallanuoto femminile: arrivano i primi verdetti. Il Messina, dopo aver battagliato per tanti anni anche per la vittoria del titolo, è costretto a Retrocedere in A2 alla fine di una stagione da dimenticare. Sconfitta nettissima nel derby siciliano con la capolista Orizzonte Catania. Successi anche per Plebiscito Padova e Cosenza, pareggio per 10-10 invece per Milano e Rapallo. Andiamo a vedere i ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2018 : si chiude la regular season. Milano-Rapallo decide il quarto posto - Messina per evitare la retrocessione diretta : L’ultima giornata della Serie A1 di Pallanuoto femminile emetterà gli ultimi verdetti: su due campi si giocherà per la salvezza, sugli altri due si giocherà per i posti dal quarto al sesto, che completeranno la griglia play off. Roma, che riposa, è già certa del terzo posto, mentre Catania e Padova, già certe, rispettivamente, di primo e secondo posto, saranno arbitri della corsa alla salvezza. Le etnee ospiteranno il Messina, che per ...

Pallanuoto femminile - le migliori italiane della 17ma giornata di A1. Laura Barzon regala il secondo posto alle patavine : La 17ma giornata del campionato di Serie A1 di Pallanuoto femminile ha dato alcuni verdetti circa la griglia playoff: Padova, asfaltando Messina, ha certificato il suo passaggio diretto alle semifinali, dove potrebbe trovare la Roma, che chiuderà al terzo posto. Per gli altri tre posti ancora tutto da decidere. In coda le peloritane saranno chiamate ad un miracolo sportivo nell’ultima giornata nel derby contro Catania, per evitare la ...

Pallanuoto - A1 femminile 2018 : risultati e classifica della diciassettesima giornata. Pareggio tra Bogliasco e Milano : Tante emozioni a Bogliasco per la diciassettesima giornata della regular season del campionato di Pallanuoto femminile: il match tra le padrone di casa e il Milano termina per 10-10. Poche sorprese invece negli altri tre incontri dove vincono le favorite: Orizzonte Catania, sempre più prima, Plebiscito Padova e SIS Roma. Andiamo a rivivere questo turno con i risultati e la classifica aggiornata. 17^ giornata – 28 aprile Bogliasco ...

Pallanuoto femminile - le migliori italiane della 16ma giornata di A1. Giulia Gorlero e Giusy Citino firmano la salvezza di Cosenza : La sedicesima giornata di campionato della Serie A1 di Pallanuoto femminile consegna un verdetto definitivo, ovvero la salvezza matematica di Cosenza, dopo la vittoria al fotofinish sulla Florentia. Per il resto Catania continua a non avere rivali in Patria: andiamo a scoprire le migliori italiane dell’ultimo turno. Giulia Gorlero (Cosenza): il rigore parato a Giulia Bartolini nel secondo quarto evita la fuga delle toscane, che sarebbero ...

Pallanuoto femminile - A1 2018 : risultati e classifica della 16ma giornata. Vincono Plebiscito Padova e SIS Roma : Sedicesima giornata per il campionato femminile di A1 di Pallanuoto: tre i match in acqua oggi, visto l’anticipo del mercoledì che ha visto protagonista L’Ekipe Orizzonte Catania, capolista e impegnata in mattinata nell’Eurolega. Vittorie fondamentali per conquistare seconda e terza piazza per Plebiscito Padova e SIS Roma che sfruttano lo stop del Milano e, a due turni dal termine della regular season, sembrano vicinissime a ...

Pallanuoto femminile - Eurolega 2018 : Catania-Kirishi 13-14. Le etnee si fermano in semifinale : In Russia si infrange sul più bello il sogno del Catania nelle semifinali dell’Eurolega di Pallanuoto femminile: le etnee cedono alle campionesse in carica e padrone di casa del Kirishi per 13-14 al termine di una partita tiratissima, che sembrava persa dalle siciliane, le quali poi hanno tentato il tutto per tutto sfiorando un’epica rimonta. Le russe, domani alle ore 13.00, affronteranno le iberiche del Sabadell nella finalissima, ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2018 : la 16^ giornata. Padova-Rapallo per il secondo posto - Roma in agguato : La 16ma giornata del campionato italiano di Serie A1 di Pallanuoto femminile vedrà disputarsi sabato 21 alle ore 15.00 tre sole partite, in virtù dell’anticipo giocato mercoledì tra Catania e Milano, vinto dalle etnee per 16-6, e concesso per permettere alla formazione siciliana di disputare la Final Four di Eurolega. In questo turno riposa il Bogliasco, matematicamente certo di accedere alla Final Six che assegna il titolo. Queste tre ...

Pallanuoto femminile - la spalla non dà tregua ad Izabella Chiappini. Debutto col Setterosa rinviato ancora : “Il mio sogno è quello di giocare per la Nazionale italiana e di fare grandi cose con le mie compagne” parlava così un anno fa, in esclusiva per OA Sport, Izabella Chiappini, stella brasiliana della Pallanuoto internazionale al femminile, in attesa della possibilità di essere convocata con il Setterosa. Una stagione è passata, i problemi burocratici sono stati risolti: a ottobre è arrivata l’ufficialità da parte della FIN, ...

Pallanuoto femminile - le convocate dell’Italia per il collegiale di Ostia. Gruppo allargato a 19 atlete : Lasciata ormai alle spalle l’Europa Cup, conclusa in quinta posizione, la nazionale italiana di Pallanuoto femminile continua la marcia di avvicinamento agli Europei di Barcellona, che si terranno dal 14 al 28 luglio. Prossimo step il collegiale di Ostia che si terrà da domenica 22 a mercoledì 25: sono 19 le azzurre convocate e tra di esse vi sono anche le ragazze del Catania, che domani e sabato saranno impegnate in Russia nella Final ...

Pallanuoto femminile - Eurolega 2018 : Catania all’assalto della Final Four - Roberta Bianconi per la personale rivincita : Dopo quattro anni Catania ritorna sul palcoscenico più importante dell’Europa della Pallanuoto femminile: a Kirishi, in Russia, tra domani e sabato si disputerà (per il secondo anno consecutivo) la Final Four di Eurolega. Detentrici del trofeo sono proprio le padrone di casa del Kinef Kirishi, che lo scorso anno hanno battuto nell’atto Finale le elleniche dell’Olympiacos, eliminate anche quest’anno proprio dalle russe nei ...

Pallanuoto femminile - A1 2018 : L’Ekipe Orizzonte Catania domina l’anticipo della 16ma giornata con Milano : Anticipo per la 16ma giornata del campionato di Pallanuoto femminile: è andato in scena a Catania lo scontro tra la capolista Orizzonte e una delle inseguitrici, la Kally Milano. Non c’è stata veramente storia nella sfida odierna: le siciliano hanno fatto prevalere la loro classe andandosi a prendere la vittoria per 16-6 (erano addirittura in vantaggio per 6-0 dopo il primo tempo). L’EKIPE Orizzonte-KALLY NC Milano 16-6 L’EKIPE ...