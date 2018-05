Trono Over | falsa mail di Gemma alla redazione? L' accusa di Giorgio

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 09/05 : La puntata di oggi di Uomini e Donne si apre con Tina che nota tra il pubblico una donna e ironizza sulla sua somiglianza alla cantante Patty Pravo. Maria introduce Gemma con il lanci0 di un rvm che riassume ciò che è accaduto nella scorsa puntata tra lei, Marco e le critiche mosse da Tina e Giorgio. In un filmato registrato subito dopo la registrazione, Gemma è sorridente e contenta che Marco abbia tenuto testa a Tina. Ha tante belle parole ...

Al trono over di Uomini e Donne Giorgio Manetti e Gemma Galgani discutono una settimana sì e una settimana no. Quando c'è tregua, allora si dedicano ad altri pretendenti o giustificano le segnalazioni arrivate alla redazione, il tutto condito dalle solite invettive di Tina Cipollari e Gianni Sperti. Di base sono loro, il Gabbiano e la Dama per eccellenza, i protagonisti assoluti della sezione del programma di Maria De Filippi

Il settimanale Vero ha pubblicato delle clamorose indiscrezioni su Gemma e Giorgio di Uomini e Donne. Secondo quanto si legge sull'ultimo numero in edicola, i due protagonisti del Trono Over sarebbero tornati insieme. Ma, per non incappare nelle provocazioni di Tina Cipollari, avrebbero deciso di tenere la loro storia segreta. E Marco, il nuovo corteggiatore di Gemma? A quanto pare sarebbe tutta una farsa: da quando la Dama ha baciato Giorgio al

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 04/05 : La puntata di oggi di Uomini e Donne si apre con Giovanni che si esibisce in un balletto latino americano molto stravagante. Ida si siede al centro dello studio e intima a Donatella di non permettersi più di esprimere certi pareri. Scopriamo che Donatella avrebbe giudicato il fisico di Ida e lei non ha affatto apprezzato le sue parole. Maria manda in onda un rvm che ripercorre ciò che è accaduto nell’ultima puntata tra Ida e Riccardo, ...

Anticipazioni Uomini e Donne registrazione Trono Over 2 maggio 2018 : Gemma e il suo Marco hanno consumato? La verità! : Anticipazioni Uomini e Donne registrazione trono over 2 maggio 2018: Ida spiazza Riccardo! Marco ha chiesto a Gemma di andare a letto con lui. E lei… Anticipazioni Uomini e Donne: Gemma ha trascorso due giorni insieme al giovane Marco… Si sono abbandonati alla passione? Riccardo, dopo la dichiarazione di Ida, l’ha stretta a sé e l’ha baciata! Ursula vendicativa! Tanta ironia, divertenti teatrini, battibecchi ed ...

