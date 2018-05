Governo | Faraone Pd | crisi industriali non aspettano balletti politica 2

Governo : Faraone (Pd) - Salvini agita fantasmi : Palermo, 20 apr. (AdnKronos) – “Visto che per la formazione del Governo le carte le sta dando lui, Salvini ci spieghi chi sarebbe questo ‘qualcuno’ che sta lavorando al Governo tecnico stile Monti. Basta agitare fantasmi, la campagna elettorale è finita. #andateagovernare se ne siete capaci”. Così in un tweet, il senatore del Pd Davide Faraone. L'articolo Governo: Faraone (Pd), Salvini agita fantasmi sembra essere ...

Governo : Faraone (Pd) - opposizione non è condanna a irrilevanza - patetico pensarlo : Palermo, 30 mar. (AdnKronos) – “Qualcuno ha scambiato il Pd ‘partito di Governo’ con il Pd ‘sempre al Governo’. Questa certa idea che ‘o si governa o si muore’ è davvero comica se non fosse che sta diventando l’ennesimo psicodramma di un Pd che di certo non gode di ottima salute. Adesso basta però”. A scriverlo su Facebook è il senatore del Pd, Davide Faraone, che aggiunge: “Gli ...