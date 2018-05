' Berlusconi e Renzi d' accordo sottobanco' Marco Travaglio ospite a Ceraso ai ' Dialoghi

Governo di tregua? Di Maio : "Complotto Renzi-Berlusconi" : Il giorno dopo la direzione del Pd, che ha chiuso all’unanimità sull’intesa con i 5 Stelle, facendo capire che chi comanda ancora è Renzi, un fedelissimo dell’ex premier, l’attuale vicepresidente della Camera Ettore Rosato apre alla formula del Governo di tregua. Un esecutivo istituzionale, quello che il presidente della Repubblica Mattarella sarebbe pronto a proporre dopo 3 giri di consultazioni a vuoto e un nuovo giro di colloqui che ...

Fedele Confalonieri lancia Matteo Renzi come erede di Silvio Berlusconi : La missione era difficile. E per il momento può dirsi fallita. Convincere esponenti di altri gruppi a sostenere un governo di centrodestra. Al momento non si registrano esodi di massa. Non sono più ...

Confalonieri : “Renzi potrebbe essere l’erede di Berlusconi. Salvini? Non è così male - io un po’ leghista” : “Renzi potrebbe essere l’erede di Berlusconi“. A dirlo è il presidente di Mediaset Fedele Confalonieri in un incontro al Festival della Tv di Dogliani: “Renzi ha 40 anni, Berlusconi ne ha 80. potrebbe essere il suo erede a meno che non ne esca un altro”, ha detto Confalonieri. “Certo l’Italia è un Paese dove uno prima piace e poi non piace più. Adesso Renzi è diventato un po’ il Berlusconi dell’altra ...

Governo di tregua? Di Maio : "Complotto Renzi-Berlusconi" : Il giorno dopo la direzione del Pd, che ha chiuso all’unanimità sull’intesa con i 5 Stelle, facendo capire che chi comanda ancora è Renzi, un fedelissimo dell’ex premier, l’attuale vicepresidente della Camera Ettore Rosato apre alla formula del Governo di tregua. Un esecutivo istituzionale, quello che il presidente della Repubblica Mattarella sarebbe pronto a proporre dopo 3 giri di consultazioni a vuoto e un nuovo giro di colloqui che ...

Governo di tregua? Di Maio : “Un tradimento”/ M5s : “Renzi e Berlusconi hanno sabotato un esecutivo politico” : Movimento 5 Stelle, Di Maio: “Si torni al voto il 24 giugno, il Governo di tregua tradisce il popolo”. Le nuove parole del pentastellato che invoca il ritorno alle urne il prima possibile(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 15:08:00 GMT)

Governo - Di Maio : “Renzi e Berlusconi hanno sabotato tutto per rimettersi insieme”. “Nuovo Voto? Ballottaggio tra noi e Salvini” : “Io non ce l’ho con Mattarella ce l’ho con questi partiti che l’hanno messo in queste condizioni. Noi abbiamo lavorato per cinquantacinque giorni per un Governo politico che rispettasse il voto degli elettori il più possibile ed invece ci ritroviamo ancora una volta a parlare di governi tecnici, di scopo: qui c’è un serio problema politico rappresentato da Renzi e Berlusconi che vogliono ancora una volta uno di quei ...

Governo di tregua? Di Maio : complotto Renzi-Berlusconi - popolo tradito. Al voto il 24 giugno : Il giorno dopo la direzione del Pd, che ha chiuso all’unanimità sull’intesa con i 5 Stelle, facendo capire che chi comanda ancora è Renzi, un fedelissimo dell’ex premier, l’attuale vicepresidente della Camera Ettore Rosato apre alla formula del Governo di tregua. Un esecutivo istituzionale, quello che il presidente della Repubblica Mattarella sarebbe pronto a proporre dopo 3 giri di consultazioni a vuoto e un nuovo giro di colloqui che ...

Il piano di Renzi e Berlusconi : Giorgetti premier del Nazareno 2 Video : Nel giorno della tanto invocata Direzione Pd, le trattative per la formazione di un nuovo governo sembrano ancora essere in alto mare. A cercare di sbrogliare la matassa che rischia di invischiare anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è il Corriere della Sera che, attraverso un retroscena pubblicato dall’informatissimo Marzio Breda, ipotizza la formazione di un governo del centrodestra con l’appoggio della parte Renziana del ...

Street Art : Renzi e Berlusconi protagonisti dell'Incendio del Nazareno : Street Art: Renzi e Berlusconi protagonisti dell'Incendio del Nazareno Una nuova opera di Street art, firmata Sirante, è apparsa oggi nel centro di Roma, vicino alla sede del Pd. Nel quadro, intitolato "L’incendio del Nazareno", si vede Renzi portare sulle spalle Berlusconi per metterlo in salvo. La tela è stata subito ...

Street Art : Renzi e Berlusconi protagonisti dell"Incendio del Nazareno : Street Art: Renzi e Berlusconi protagonisti dell"Incendio del Nazareno Una nuova opera di Street art, firmata Sirante, è apparsa oggi nel centro di Roma, vicino alla sede del Pd. Nel quadro, intitolato "L’incendio del Nazareno", si vede Renzi portare sulle spalle Berlusconi per metterlo in salvo. La tela è stata ...

Renzi porta Berlusconi sulle spalle : vicino al Nazareno nuova opera di street art : Lo street artist Sirante torna a dire la sua sulla situazione politica. Stavolta lo fa prendendo spunto all'affresco di Raffaello 'Incendio di Borgo', ospitato nei Musei Vaticani, riletto in chiave anti-Renziana. Stamattina a largo del Nazareno, a pochi passi ...

Roma - nuova opera di Sirante : Renzi come Enea fugge con Berlusconi sulle spalle. È “L’incendio del Nazareno” : Matteo Renzi al posto di Enea. sulle sue spalle il “padre” Silvio Berlusconi invece di Anchise. E ad accompagnarlo Matteo Orfini, calato nei panni del giovane figlio Ascanio. Lo street artist Sirante continua a incorniciare la politica italiana, dipingendone con tratti rinascimentali i protagonisti. Dopo “I Bari“, il quadro comparso in via dè Lucchesi a Roma a metà aprile e raffigurante Di Maio e Salvini mentre truffano ...

Berlusconi sulle spalle di Renzi. Alla sede del Pd esposta l'opera di street art "L'incendio del Nazareno" : Una nuova opera di street art è apparsa oggi nelle strade del centro di Roma: nel giorno in cui si riunisce la direzione del Pd, l'artista Sirante ha realizzato ed esposto nei pressi della sede del partito un'opera intitolata "L'incendio del Nazareno". Si tratta di un quadro in cui si vede Matteo Renzi che porta sulle spalle Silvio Berlusconi per metterlo in salvo. Altre figure rappresentano Maria Elena Boschi, Matteo Orfini, Denis ...

Di Maio : "Renzi - Berlusconi e Salvini ci hanno sabotato" : Luigi Di Maio accusa gli interlocutori con cui si è confrontato in questi due mesi di averlo sabotato. Nemmeno stavolta il Movimento 5 Stelle riuscirà ad andare al governo, a quanto pare, e secondo quanto racconta il candidato premier pentastellato ospite del salotto di Bruno Vespa a Porta a Porta, il disegno era chiaro sin dall’inizio. "Sapevo delle difficoltà - ammette Di Maio - ma non mi sarei mai immaginato che sarebbe stato impossibile". ...