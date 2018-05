Elezioni comunali a Sondrio | ma dove hanno trovato tutti questi candidati?

Udine - Elezioni comunali 2018 : ballottaggio Fontantini-Martines/ FVG - Centrodestra avanti contro il Pd - M5s ko : Elezioni Comunali Udine, Amministrative 2018: ballottaggio tra Pietro Fontanini e Vincenzo Martines il 13 maggio prossimo. Friuli Venezia Giulia, sfida Centrodestra-Pd: M5s ko(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 19:43:00 GMT)

Governo - le trattative e le attese dei partiti per le Elezioni regionali e comunali : In Italia c'è sempre una campagna elettorale decisiva. Ancora non è stata smaltita quella culminata con il voto del 4 marzo, e già siamo in trepida attesa per ciò che accadrà domenica nelle elezioni ...

Bordighera - Elezioni comunali : il 'gruppo Bassi' c'è : "La nostra" , sottolinea il vicesindaco, "Sarà una lista civica senza alcuna connotazione politica" .

Calabria - bomba in auto : morto ex candidato alle Elezioni comunali : Matteo Vinci, 42 anni, si era candidato alle ultime elezioni comunali. Suo padre, 70 anni, è rimasto ferito gravemente

Elezioni comunali del 10 giugno 2018 - parte la sfida di "Lizzano - L'Alternativa" : Questo progetto intende dare un cambiamento generazionale della politica locale che ha caratterizzato il nostro paese in questo ultimo ventennio, pertanto riteniamo indispensabile un contributo da ...

Elezioni - il 10 giugno le comunali. A Roma si vota per il III e VIII Municipio : Il 10 giugno si torna al voto per le amministrative. Il ministro dell'Interno, Marco Minniti, ha fissato la data per lo svolgimento delle consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei ...

Elezioni comunali 2018 - ecco quando si vota a Torre del Greco - Castellammare e Boscoreale : E' arrivata l'ufficialità. Con il decreto del ministro dell'Interno, Marco Minniti , è stata fissata la data delle Elezioni comunali 2018, per il rinnnovo dei Consigli comunali e la scelta dei sindaci ...

Elezioni - decreto Minniti : il 10 giugno data per le comunali : Il ministro dell'Interno, Marco Minniti, ha fissato, con proprio decreto, la data per lo svolgimento delle consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché per l'elezione dei consigli circoscrizionali nelle regioni a statuto ordinario per domenica 10 giugno 2018. L'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei sindaci avrà luogo domenica 24 giugno.

