A Roma i funerali di Pamela Mastropietro | La madre | Ti hanno massacrata | ma

: A Roma l'ultimo saluto a Pamela, la 18enne uccisa a Macerata - SkyTG24 : A Roma l'ultimo saluto a Pamela, la 18enne uccisa a Macerata - QuartoGrado : Domani a #Roma si svolgeranno i funerali di Pamela Mastropietro Un abbraccio alla famiglia ?? #QuartoGrado - Roma : Il Campidoglio ha proclamato lutto cittadino per oggi, giorno dei funerali di Pamela Mastropietro, la giovane roman… -

(Di sabato 5 maggio 2018) È arrivato il giorno deidi, la ragazzana di 18 anni uccisa e fatta a pezzi a Macerata. I suoi resti vennero ritrovati in 2 trolley lo scorso 31 gennaio, quando non si avevano più notizie della giovane da oltre 24 ore. Per celebrare il suoila famiglia ha dovuto attendere oltre 3 mesi, proprio in ragione della complessità delle indagini e degli esami autoptici.I familiari della giovane si sono presentati nella chiesa di Ognissanti in via Appia Nuova indossando una maglietta con su impresso il volto della ragazza, accompagnato da una scritta sul cuore: "da qui non ti potrà portare via nessuno". "Infinitamente manchi ma ci sei..." si legge invece su uno striscione appeso davanti alla chiesa. L'unico che ha parlato con la stampa prima della cerimonia è stato lo zio Marco Valerio Verni, nonché legale della famiglia: "Lotteremo fino in fondo ...