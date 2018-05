Uva | La Var in Champions? Uefa non contraria | ma non in tempi brevi

Michele Uva : 'Uefa favorevole al Var ma i tempi non sono brevi' : ROMA - 'La Federazione italiana è stata all'avanguardia a introdurre il Var, la Fifa ha deciso di accelerare portandolo ai Mondiali. L' Uefa non è contraria, pensa che sia un percorso di non ritorno. ...

Uva : “L’Uefa è favorevole al Var : il problema sono le tempistiche” : “La Federazione italiana è stata all’avanguardia a introdurre il Var, la Fifa ha deciso di accelerare portandolo ai Mondiali. L’Uefa non è contraria, pensa che sia un percorso di non ritorno, ma i tempi non saranno brevi”. Lo ha detto Michele Uva, direttore generale della Figc e vicepresidente Uefa, in un incontro a Dogliani sul […] L'articolo Uva: “L’Uefa è favorevole al Var: il problema sono le ...

